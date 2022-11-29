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Гладков: Белгородская область — лидер по строительству оборонительных сооружений

Сегодня, 17:50
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Строительство оборонительных укреплений в Белгородской области
Так губернатор высказался во время прямого эфира. У Вячеслава Гладкова спросили, почему белгородцы отстают от курян в укреплении обороны.

Губернатору Белгородской области задали вопрос на тему укрепления обороны на границе с Украиной. Белгородка сравнила нашу область с Курской, где «приступили к возведению третьей линии оборонительных укреплений». А у нас, по словам женщины, ещё первую линию не закончили.

Почему в Курской области приступили к возведению третьей линии оборонительных укреплений, а в Белгородской области первую линию ещё не закончили?

Наталья Егорова

Вячеслав Гладков попросил белгородку не переживать на этот счёт. По его словам, такое ощущение слабой обороны у женщины сложилось из-за проблемы в терминологии. А Белгородская область сейчас является безоговорочным лидером в возведении обороны.

Наверное, здесь проблема в терминологии и подаче информации. То, о чём говорят в Курской области, мы завершили ещё в апреле 2022 года. Белгородская область на сегодняшний день безоговорочный лидер по строительству оборонительных сооружений среди приграничных территорий.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков рассказал об обороне границ в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Губернатор#Операция на Украине#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Оборона#Укрепление обороны на границе с Украиной#Укрепления
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