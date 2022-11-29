Гладков: Белгородская область — лидер по строительству оборонительных сооружений

Губернатору Белгородской области задали вопрос на тему укрепления обороны на границе с Украиной. Белгородка сравнила нашу область с Курской, где «приступили к возведению третьей линии оборонительных укреплений». А у нас, по словам женщины, ещё первую линию не закончили.
Почему в Курской области приступили к возведению третьей линии оборонительных укреплений, а в Белгородской области первую линию ещё не закончили?
Наталья Егорова
Вячеслав Гладков попросил белгородку не переживать на этот счёт. По его словам, такое ощущение слабой обороны у женщины сложилось из-за проблемы в терминологии. А Белгородская область сейчас является безоговорочным лидером в возведении обороны.
Наверное, здесь проблема в терминологии и подаче информации. То, о чём говорят в Курской области, мы завершили ещё в апреле 2022 года. Белгородская область на сегодняшний день безоговорочный лидер по строительству оборонительных сооружений среди приграничных территорий.
Вячеслав Гладков