Гладков: Белгородская область — лидер по строительству оборонительных сооружений

Наверное, здесь проблема в терминологии и подаче информации. То, о чём говорят в Курской области, мы завершили ещё в апреле 2022 года. Белгородская область на сегодняшний день безоговорочный лидер по строительству оборонительных сооружений среди приграничных территорий.