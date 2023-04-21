МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Хутор Марьино в Шебекинском горокруге 21 апреля попал под обстрел ВСУ. О происшествии сообщили в МЧС. Уведомление об опасности пришло в 15:05.
Официальных комментариев по ситуации не было.
С начала недели в регионе случилось несколько крупных происшествий. В ночь на 17 апреля произошло два пожара, связанных с действиями ВСУ. В результате обстрела Красного в Шебекинском горокруге в тот же день загорелось сенохранилище на ферме. С беспилотника обстреляли Лозовую Рудку в Борисовском районе, в Муроме снаряд разрушил жилой дом. Под обстрелами ВСУ с начала недели были ещё несколько населённых пунктов.
Накануне вечером взрыв произошёл в Белгороде. Три человека пострадали, повреждено четыре квартиры и четыре машины. Причину происшествия ранее назвали в Минобороны РФ.