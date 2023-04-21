МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

С начала недели в регионе случилось несколько крупных происшествий. В ночь на 17 апреля произошло два пожара, связанных с действиями ВСУ. В результате обстрела Красного в Шебекинском горокруге в тот же день загорелось сенохранилище на ферме. С беспилотника обстреляли Лозовую Рудку в Борисовском районе, в Муроме снаряд разрушил жилой дом. Под обстрелами ВСУ с начала недели были ещё несколько населённых пунктов.