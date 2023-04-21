Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Изображение материала

МЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области

21 апреля 2023, 12:16
Фото: Bel.ru

Хутор Марьино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

О происшествии стало известно в 15:05. Есть ли последствия, официально не сообщалось.
Сюжет
Обстрел

Хутор Марьино в Шебекинском горокруге 21 апреля попал под обстрел ВСУ. О происшествии сообщили в МЧС. Уведомление об опасности пришло в 15:05.

Официальных комментариев по ситуации не было.

С начала недели в регионе случилось несколько крупных происшествий. В ночь на 17 апреля произошло два пожара, связанных с действиями ВСУ. В результате обстрела Красного в Шебекинском горокруге в тот же день загорелось сенохранилище на ферме. С беспилотника обстреляли Лозовую Рудку в Борисовском районе, в Муроме снаряд разрушил жилой дом. Под обстрелами ВСУ с начала недели были ещё несколько населённых пунктов.

Накануне вечером взрыв произошёл в Белгороде. Три человека пострадали, повреждено четыре квартиры и четыре машины. Причину происшествия ранее назвали в Минобороны РФ. 

Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новой Таволжанке восстановили 90% разрушений после обстрелаГладков: Из-за обстрелов беженцами стала часть жителей Белгородской областиПочему возникший при обстреле пожар белгородцы тушили самостоятельно?
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Хутор Марьино#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Воронка 20 метров, раненые, разрушения: что известно о взрывах в Белгороде 20 апреля
Сегодня, 08:56
Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей из-за взрыва иномарки в Белгороде
Сегодня, 12:30
Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего
Сегодня, 10:26
Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
Сегодня, 08:10
Шесть автомобилей пострадало в результате взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:12
Что привело к падению боеприпаса с самолёта Су-34 на Белгород
Сегодня, 12:00