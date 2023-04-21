В Минобороны назвали причину вечернего взрыва в Белгороде

Posted Сегодня, 21:15
Published Сегодня, 21:15
Modified Сегодня, 21:23
Updated Сегодня, 21:23
В Минобороны РФ прокомментировали происшествие в Белгороде, которое случилось вечером 20 апреля. По информации ведомства, при выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.
Обошлось без жертв. Вместе с тем есть повреждения жилых домов.
Первая информация о происшествии появилась после 22:00. Очевидцы сообщили о гуле и свисте в небе, а также о сильных толчках из-под земли. После этого в Сети появились фотографии воронки, образовавшейся в районе перекрёстка Губкина — Ватутина.
Спустя время губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что произошёл взрыв, а на месте происшествия образовалась воронка радиусом 20 метров.
Два человека пострадали. У одной женщины черепно-мозговая травма, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У второй пострадавшей ссадины, от госпитализации она отказалась.
Повреждены квартиры в МКД и автомобили.