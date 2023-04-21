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В Минобороны назвали причину вечернего взрыва в Белгороде

20 апреля 2023, 21:15
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34 стал причиной взрыва в Белгороде

Вечером 20 апреля в Белгороде произошло ЧП. В Минобороны РФ заявили, что причиной стал нештатный сход авиационного боеприпаса. Обошлось без жертв.
Сюжет
Взрыв

В Минобороны РФ прокомментировали происшествие в Белгороде, которое случилось вечером 20 апреля. По информации ведомства, при выполнении полёта Су-34 ВКС произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса.

Обошлось без жертв. Вместе с тем есть повреждения жилых домов.

Первая информация о происшествии появилась после 22:00. Очевидцы сообщили о гуле и свисте в небе, а также о сильных толчках из-под земли. После этого в Сети появились фотографии воронки, образовавшейся в районе перекрёстка Губкина — Ватутина.

Спустя время губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что произошёл взрыв, а на месте происшествия образовалась воронка радиусом 20 метров.

Два человека пострадали. У одной женщины черепно-мозговая травма, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У второй пострадавшей ссадины, от госпитализации она отказалась.

Повреждены квартиры в МКД и автомобили.

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