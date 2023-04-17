Гладков назвал причину двух сильных вечерних пожаров в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что причиной двух пожаров под Белгородом стали действия противника. Как объяснил глава региона, поделиться более подробной информацией он не может.
«Наше общение проходит в прямом эфире, а значит, информация будет поступать и нашим врагам. Главное, что никто не пострадал», — отметил Гладков.
Также губернатор уточнил, что в причинах произошедшего пытаются разобраться и постараются максимально быстро устранить последствия.