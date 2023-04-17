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Гладков назвал причину двух сильных вечерних пожаров в Белгородской области

17 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI

Причиной двух пожаров под Белгородом Гладков назвал действия ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что поделиться более подробной информацией не может. Пострадавших нет.
Сюжет
Пожары

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что причиной двух пожаров под Белгородом стали действия противника. Как объяснил глава региона, поделиться более подробной информацией он не может.

«Наше общение проходит в прямом эфире, а значит, информация будет поступать и нашим врагам. Главное, что никто не пострадал», — отметил Гладков.

Также губернатор уточнил, что в причинах произошедшего пытаются разобраться и постараются максимально быстро устранить последствия.

О пожарах стало известно в районе полуночи. Сообщалось, что горят два гражданских объекта. Никто не пострадал. На тот момент уже занялись ликвидацией возгораний. Потушили огонь ближе к часу ночи.

В Белгороде горят два гражданских объекта
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Происшествия#Пожары#Возгорание#Гражданские объекты#ВСУ#Спецоперация#СВО
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