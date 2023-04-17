ВСУ обстреляли с беспилотника хутор в Белгородской области, есть разрушения

Лозовая Рудка — как минимум шестой населённый пункт, который попал под обстрел ВСУ за день. С утра понедельника под огнём были Ленинский, Красное и Муром в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. Помимо этого, трижды попало под обстрел село Сподарюшино в Грайворонском горокруге.