Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Изображение материала

ВСУ обстреляли с беспилотника хутор в Белгородской области, есть разрушения

17 апреля 2023, 12:17
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил об обстреле Лозовой Рудки в Белгородской области

Основной удар на себя принял частный жилой дом. Тем не менее обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В понедельник, 17 апреля, ВСУ с беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Пострадал частный жилой дом: посечены крыша и фасад, выбиты окна. Раненых среди мирных жителей нет.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Лозовая Рудка — как минимум шестой населённый пункт, который попал под обстрел ВСУ за день. С утра понедельника под огнём были Ленинский, Красное и Муром в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. Помимо этого, трижды попало под обстрел село Сподарюшино в Грайворонском горокруге.

Без последствий не обошлось. При обстреле Красного на ферме вспыхнуло сенохранилище.

Ферма попала под обстрел в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Во время обстрела пострадала белгородская птицефабрикаПоход на кладбище спас жизни белгородцев во время обстрела«Агро-Белогорье» подтвердило гибель 178 свиней после обстрела ВСУ под Белгородом
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Дом#Разрушения#Беспилотник#БПЛА#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Борисовский район#Лозовая Рудка
Подпишитесь
«Уже случились трагедии». Гладков поручил защитить белгородцев от бродячих собак
Сегодня, 06:29
Ферма попала под обстрел в Белгородской области
Сегодня, 08:50
Белгородэнерго реконструирует сети в 28 населенных пунктах области
Сегодня, 11:30
Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства
Сегодня, 10:14
Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
Сегодня, 07:29