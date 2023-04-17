ВСУ обстреляли с беспилотника хутор в Белгородской области, есть разрушения

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В понедельник, 17 апреля, ВСУ с беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. Пострадал частный жилой дом: посечены крыша и фасад, выбиты окна. Раненых среди мирных жителей нет.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Лозовая Рудка — как минимум шестой населённый пункт, который попал под обстрел ВСУ за день. С утра понедельника под огнём были Ленинский, Красное и Муром в Шебекинском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. Помимо этого, трижды попало под обстрел село Сподарюшино в Грайворонском горокруге.
Без последствий не обошлось. При обстреле Красного на ферме вспыхнуло сенохранилище.