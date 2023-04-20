В Новой Таволжанке восстановили 90% разрушений после обстрела

20 апреля Вячеслав Гладков посетил Шебекинский округ. В частности, целью поездки был контроль хода восстановительных работ после обстрелов. В селе Муром 17 апреля было 36 прилётов. От одного из двухэтажных домов не осталось ничего, одни обугленные кирпичи, да некоторые предметы, напоминающие о жизни людей до. Ещё три дома в тот день получили повреждения.