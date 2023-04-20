В Новой Таволжанке восстановили 90% разрушений после обстрела

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
20 апреля Вячеслав Гладков посетил Шебекинский округ. В частности, целью поездки был контроль хода восстановительных работ после обстрелов. В селе Муром 17 апреля было 36 прилётов. От одного из двухэтажных домов не осталось ничего, одни обугленные кирпичи, да некоторые предметы, напоминающие о жизни людей до. Ещё три дома в тот день получили повреждения.
В Новой Таволжанке 5 апреля во время атаки ВСУ пострадали 28 домовладений и семь авто. Жителям помогают всё восстанавливать. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что деньги на строительство есть — они выделены президентом. В Новой Таволжанке уже выполнили 90% работ.
При обстреле 5 апреля здесь были повреждены 28 домовладений и 7 автомобилей. Очень сильно пострадали крыши и окна домов. За две недели 7 подрядных организаций почти полностью все восстановили — в 90% случаев заменены окна и крыши, остались только окна в хозпостройках и электрические ворота, потому что их делают под заказ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
С жителями рзрушенного дома в Муроме глава муниципалитета Владимир Жданов повторно встретится 22 апреля и подробно обговорит дальнейший план действий.