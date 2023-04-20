Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Изображение материала

В Новой Таволжанке восстановили 90% разрушений после обстрела

20 апреля 2023, 17:44
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после рабочей поездки в Шебекинский округ. Также он поделился устрашающими фотографиями последствий.

20 апреля Вячеслав Гладков посетил Шебекинский округ. В частности, целью поездки был контроль хода восстановительных работ после обстрелов. В селе Муром 17 апреля было 36 прилётов. От одного из двухэтажных домов не осталось ничего, одни обугленные кирпичи, да некоторые предметы, напоминающие о жизни людей до. Ещё три дома в тот день получили повреждения.

В Новой Таволжанке 5 апреля во время атаки ВСУ пострадали 28 домовладений и семь авто. Жителям помогают всё восстанавливать. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что деньги на строительство есть — они выделены президентом. В Новой Таволжанке уже выполнили 90% работ.

При обстреле 5 апреля здесь были повреждены 28 домовладений и 7 автомобилей. Очень сильно пострадали крыши и окна домов. За две недели 7 подрядных организаций почти полностью все восстановили — в 90% случаев заменены окна и крыши, остались только окна в хозпостройках и электрические ворота, потому что их делают под заказ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

С жителями рзрушенного дома в Муроме глава муниципалитета Владимир Жданов повторно встретится 22 апреля и подробно обговорит дальнейший план действий.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Снаряд разрушил дом семьи в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: Из-за обстрелов беженцами стала часть жителей Белгородской областиПоловина потерявших жильё из-за обстрелов белгородцев хотят жить в частном доме
#Алина Харина#Восстановление домов#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Муром#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
Подпишитесь
В Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка
Сегодня, 19:46
Военные не подпускают жителей Белгорода к месту взрыва
Сегодня, 20:02
Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции
Сегодня, 12:25
Не был, не состоял: кто производил аэросъёмку над парком аттракционов в Белгороде?
Сегодня, 14:22
Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось
Сегодня, 13:50