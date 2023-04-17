Снаряд разрушил дом семьи в Белгородской области

За сутки ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. В Шебекинском горокруге, помимо Мурома, под огнём были Ленинский и Красное. В последнем населённом пункте загорелось сенохранилище на ферме. Ранее в Сети опубликовали кадры с места происшествия.