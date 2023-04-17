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Снаряд разрушил дом семьи в Белгородской области

17 апреля 2023, 13:14
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Несколько домов пострадало в результате обстрела Мурома в Белгородской области

Три частных дома получили повреждения, один полностью разрушен. Семью планируют на время переселить в безопасное место. Пострадавших в результате обстрела нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 17 апреля попал Муром в Шебекинском горокруге. Повреждено три частных дома, ещё один полностью разрушен. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в доме, который принял на себя основной удар, на момент происшествия никого не было. Теперь семье ищут безопасное место.

Повреждения получили ещё три дома. Обход территории продолжается.

За сутки ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. В Шебекинском горокруге, помимо Мурома, под огнём были Ленинский и Красное. В последнем населённом пункте загорелось сенохранилище на ферме. Ранее в Сети опубликовали кадры с места происшествия.

С беспилотника обстреляли Лозовую Рудку в Борисовском районе. Пострадал частный дом.

Под обстрелами также были Тишанка в Волоконовском районе и Сподарюшино в Грайворонском горокруге. По информации МЧС, последнее село сегодня попало под огонь трижды.

Ферма попала под обстрел в Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Дом#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков
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