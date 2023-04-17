Снаряд разрушил дом семьи в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Под обстрел ВСУ 17 апреля попал Муром в Шебекинском горокруге. Повреждено три частных дома, ещё один полностью разрушен. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в доме, который принял на себя основной удар, на момент происшествия никого не было. Теперь семье ищут безопасное место.
Повреждения получили ещё три дома. Обход территории продолжается.
За сутки ВСУ обстреляли как минимум шесть населённых пунктов в Белгородской области. В Шебекинском горокруге, помимо Мурома, под огнём были Ленинский и Красное. В последнем населённом пункте загорелось сенохранилище на ферме. Ранее в Сети опубликовали кадры с места происшествия.
С беспилотника обстреляли Лозовую Рудку в Борисовском районе. Пострадал частный дом.
Под обстрелами также были Тишанка в Волоконовском районе и Сподарюшино в Грайворонском горокруге. По информации МЧС, последнее село сегодня попало под огонь трижды.