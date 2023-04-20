Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации

Белгородская область с начала СВО попала под обстрелы более 2 тысяч раз

В ходе отчёта перед депутатами губернатор Вячеслав Гладков озвучил размеры ущерба, нанесённого Белгородской области с начала спецоперации. Регион более 2 тыс. раз попадал под обстрелы, более 120 человек ранено, 30 погибли. От огня пострадали дома, автомобили, инфраструктура.