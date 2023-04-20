Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
20 апреля Вячеслав Гладков во время доклада о работе правительства перед депутатами озвучил статистику по ущербу, нанесённому Белгородской области с начала спецоперации.
По информации губернатора, регион попал под обстрел более 2,3 тыс. раз. В 326 случаях ВСУ применяли беспилотники. Помимо этого, в приграничном регионе произошло 15 диверсий и минирований.
В результате происшествий погибли 30 человек. Ранения различной степени тяжести получили более 120 пострадавших.
По итогам атак 3,3 тыс. домовладений в регионе повреждено или разрушено. Уничтожено 660 машин.
Пострадали и другие объекты. Так, ущерб нанесён 57 школам и детсадам, 636 энергетическим объектам, 137 коммерческим зданиям. В статистике регионального правительства также указано, что повреждено 19 тыс. га сельхозугодий, разрушено 386 км дорожного полотна.
В Белгородской области продолжается восстановление повреждённых объектов. По информации губернатора, уже восстановлено две трети повреждённого жилья.