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Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации

20 апреля 2023, 10:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская область с начала СВО попала под обстрелы более 2 тысяч раз

В ходе отчёта перед депутатами губернатор Вячеслав Гладков озвучил размеры ущерба, нанесённого Белгородской области с начала спецоперации. Регион более 2 тыс. раз попадал под обстрелы, более 120 человек ранено, 30 погибли. От огня пострадали дома, автомобили, инфраструктура.
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СВО

20 апреля Вячеслав Гладков во время доклада о работе правительства перед депутатами озвучил статистику по ущербу, нанесённому Белгородской области с начала спецоперации.

По информации губернатора, регион попал под обстрел более 2,3 тыс. раз. В 326 случаях ВСУ применяли беспилотники. Помимо этого, в приграничном регионе произошло 15 диверсий и минирований.

В результате происшествий погибли 30 человек. Ранения различной степени тяжести получили более 120 пострадавших.

По итогам атак 3,3 тыс. домовладений в регионе повреждено или разрушено. Уничтожено 660 машин.

Пострадали и другие объекты. Так, ущерб нанесён 57 школам и детсадам, 636 энергетическим объектам, 137 коммерческим зданиям. В статистике регионального правительства также указано, что повреждено 19 тыс. га сельхозугодий, разрушено 386 км дорожного полотна.

В Белгородской области продолжается восстановление повреждённых объектов. По информации губернатора, уже восстановлено две трети повреждённого жилья.

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