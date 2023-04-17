Почему возникший при обстреле пожар белгородцы тушили самостоятельно?

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире ответил на вопрос, касающийся сегодняшних обстрелов региона.
Вопрос поступил от жительницы посёлка Красное Шебекинского горокруга, который сегодня попал под обстрел ВСУ. Белгородка возмутилась, что возникший при обстреле пожар тушили сами жители, а не пожарные.
Глава региона решил объяснить белгородцам, почему пожарные не смогли приехать на вызов.
Когда начинаются обстрелы, выставляются заградительные патрули, которые не пропускают ни гражданских, ни военных, ни спасателей. Хорошо, что никто не пострадал, сгорело только сено. Но рисковать жизнями людей из-за стога сена тоже неправильно, я думаю, вы с этим согласитесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области