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Published Сегодня, 17:24

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Почему возникший при обстреле пожар белгородцы тушили самостоятельно?

17 апреля 2023, 17:24
Фото: 1MI
Губернатор в прямом эфире объяснил, с чем это связано.
Сюжет
Пожар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире ответил на вопрос, касающийся сегодняшних обстрелов региона.

Вопрос поступил от жительницы посёлка Красное Шебекинского горокруга, который сегодня попал под обстрел ВСУ. Белгородка возмутилась, что возникший при обстреле пожар тушили сами жители, а не пожарные.

Глава региона решил объяснить белгородцам, почему пожарные не смогли приехать на вызов.

Когда начинаются обстрелы, выставляются заградительные патрули, которые не пропускают ни гражданских, ни военных, ни спасателей. Хорошо, что никто не пострадал, сгорело только сено. Но рисковать жизнями людей из-за стога сена тоже неправильно, я думаю, вы с этим согласитесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пожар#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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