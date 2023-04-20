Гладков: Из-за обстрелов беженцами стала часть жителей Белгородской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В настоящий момент в 15 населённых пунктах Белгородской области объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня. Нахождение людей в этих населённых пункта запрещено.
Через несколько месяцев 2022 года беженцами стали уже жители Белгородской области. Сегодня 15 населённых пунктов закрыты для вхождения, потому что физически это небезопасно. Люди не могут войти в свои дома.
Вячеслав Гладков
В Белгородской области в начале прошлого года были созданы добровольные народные дружины, которые с марта начали патрулировать по ночам приграничные сёла. Через несколько месяцев ДНД патрулировали уже все населённые пункты, что позволило снизить количество диверсионных актов в области, подчеркнул Гладков.