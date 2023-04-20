Гладков: Из-за обстрелов беженцами стала часть жителей Белгородской области

В Белгородской области в начале прошлого года были созданы добровольные народные дружины, которые с марта начали патрулировать по ночам приграничные сёла. Через несколько месяцев ДНД патрулировали уже все населённые пункты, что позволило снизить количество диверсионных актов в области, подчеркнул Гладков.