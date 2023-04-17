Ферма попала под обстрел в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Под обстрел ВСУ 17 апреля попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. В результате происшествия загорелось сенохранилище на местной ферме. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы.
За утро понедельника под обстрел попали несколько населённых пунктов: Ленинский и Красное в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. Есть ли последствия (помимо Красного), пока неизвестно.
Напомним, что на минувшей неделе стало известно о пострадавшем в результате обстрела свинокомплексе в Борисовском районе. В компании «Агро-Белогорье» подтвердили гибель 178 животных.