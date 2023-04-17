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Ферма попала под обстрел в Белгородской области

17 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI

Сенохранилище вспыхнуло в результате обстрела в Белгородской области

Происшествие случилось в Красном Шебекинского горокруга. Сенохранилище загорелось на местной ферме. На место выехали оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 17 апреля попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. В результате происшествия загорелось сенохранилище на местной ферме. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы.

За утро понедельника под обстрел попали несколько населённых пунктов: Ленинский и Красное в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. Есть ли последствия (помимо Красного), пока неизвестно.

Напомним, что на минувшей неделе стало известно о пострадавшем в результате обстрела свинокомплексе в Борисовском районе. В компании «Агро-Белогорье» подтвердили гибель 178 животных.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Ферма#Сенохранилище#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Пожар#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Инна Рогова
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