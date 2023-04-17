Ферма попала под обстрел в Белгородской области

За утро понедельника под обстрел попали несколько населённых пунктов: Ленинский и Красное в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Тишанка в Волоконовском районе. Есть ли последствия (помимо Красного), пока неизвестно.