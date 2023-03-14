Неспокойный день для белгородцев, апелляционная жалоба и увольнение: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
14 марта над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник. Пострадавших нет, однако осколки дрона упали на крышу гаража частного дома. Работала ПВО и ночью в Белгороде.
Утром ВСУ обстреляли три населённых пункта Шебекинского городского округа. Под огнём в очередной раз оказались хутора Марьино и Панков, посёлок Красное. Также под обстрел дважды попало село Сподарюшино Грайворонского горокруга.
Суд принял апелляционную жалобу от адвоката бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Юриста Елену Палымову об этом известил Свердловский районный суд. Материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения направлен в областной суд.
Задержали Иванова ещё 6 марта сотрудники ФСБ. Его подозревают в получении взятки автомобилем, когда экс-мэр ещё руководил БИКом. Бывшему градоначальнику грозит до 15 лет колонии.
Антон Ковалёв покинул должность генерального директора убыточного белгородского аквапарка. По данным «СПАРК-Интерфакс», новым руководителем «Лазурного» стал Михаил Макагон.
До Ковалёва аквапарком руководила его мать Лариса Ковалёва. Свою карьеру бывший гендиректор места развлечений продолжает в качестве эксперта и бизнес-тренера, а ещё — директора строящегося парка аттракционов.