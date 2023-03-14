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Неспокойный день для белгородцев, апелляционная жалоба и увольнение: итоги дня

14 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Над Белгородским районом сбили беспилотник, регион несколько раз попал под обстрелы, суд рассмотрит апелляционную жалобу от экс-мэра Белгорода Антона Иванова, а Антон Ковалёв покинул должность гендиректора белгородского аквапарка.

Неспокойный день

14 марта над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник. Пострадавших нет, однако осколки дрона упали на крышу гаража частного дома. Работала ПВО и ночью в Белгороде.

Утром ВСУ обстреляли три населённых пункта Шебекинского городского округа. Под огнём в очередной раз оказались хутора Марьино и Панков, посёлок Красное. Также под обстрел дважды попало село Сподарюшино Грайворонского горокруга.

ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
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Апелляция для Иванова

Суд принял апелляционную жалобу от адвоката бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Юриста Елену Палымову об этом известил Свердловский районный суд. Материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения направлен в областной суд.

Задержали Иванова ещё 6 марта сотрудники ФСБ. Его подозревают в получении взятки автомобилем, когда экс-мэр ещё руководил БИКом. Бывшему градоначальнику грозит до 15 лет колонии.

Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова
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Увольнение из аквапарка

Антон Ковалёв покинул должность генерального директора убыточного белгородского аквапарка. По данным «СПАРК-Интерфакс», новым руководителем «Лазурного» стал Михаил Макагон.

До Ковалёва аквапарком руководила его мать Лариса Ковалёва. Свою карьеру бывший гендиректор места развлечений продолжает в качестве эксперта и бизнес-тренера, а ещё — директора строящегося парка аттракционов.

Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка
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