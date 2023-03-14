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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов

14 марта 2023, 06:39
Фото: Bel.ru

В МЧС предупредили об обстреле трёх сёл в Белгородской области

В Шебекинском горокруге под огонь ВСУ попали хутора Марьино и Панков, посёлок Красное. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Вторник, 14 марта, в Белгородской области начался сразу с трёх обстрелов. Под огнём ВСУ в очередной раз оказались населённые пункты Шебекинского городского округа.

Утром СМС-рассылка от РСЧС пришла жителям посёлка Красное и хуторов Марьино и Панков. Людей попросили срочно пройти в укрытия. О последствиях обстрелов не сообщалось.

Ночью над Белгородской областью сработала система ПВО. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет. Днём ранее, 13 марта, в Белгороде и Белгородском районе было громко. Причина — работа противовоздушной обороны. Разрушения зафиксировали в Разумном. Пострадал один человек.

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Смс#СВО#Красное#Панков#Марьино
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