Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов

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Published Сегодня, 06:39
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Вторник, 14 марта, в Белгородской области начался сразу с трёх обстрелов. Под огнём ВСУ в очередной раз оказались населённые пункты Шебекинского городского округа.
Утром СМС-рассылка от РСЧС пришла жителям посёлка Красное и хуторов Марьино и Панков. Людей попросили срочно пройти в укрытия. О последствиях обстрелов не сообщалось.
Ночью над Белгородской областью сработала система ПВО. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет. Днём ранее, 13 марта, в Белгороде и Белгородском районе было громко. Причина — работа противовоздушной обороны. Разрушения зафиксировали в Разумном. Пострадал один человек.