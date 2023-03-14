Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов

Ночью над Белгородской областью сработала система ПВО. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет. Днём ранее, 13 марта, в Белгороде и Белгородском районе было громко. Причина — работа противовоздушной обороны. Разрушения зафиксировали в Разумном. Пострадал один человек.