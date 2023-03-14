Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Антон Ковалёв покинул должность генерального директора белгородского аквапарка. До него пост гендиректора занимала его мать — Лариса Ковалёва.
При этом Ковалёв до сих пор остаётся руководителем компании «Парк аттракционов» (бенефициар — Владимир Зотов). Также он занимает должность руководителя фирмы «Мастерфест», которая принадлежит Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. В свою очередь «Мастерфест» владеет белгородским аквапарком, зоопарком и фирмой «Муромский лес». По итогам 2021 года чистая прибыль «Мастерфеста» составила 165 млн рублей.
Новым руководителем «Лазурного» стал Михаил Макагон. Ранее он работал администратором открытого аквапарка, затем был старшим администратором на пляже «Лазурный». После открытия крытого аквапарка стал заместителем генерального директора.
Примечательно, что на протяжении двух лет компания «Белгородский аквапарк» уходила в убыток. По итогам 2021 года он составил 48 млн рублей, при этом выручка от продажи достигла 196 млн рублей. Информации о финансовых показателях по итогам 2022 года пока нет.
Справка. Компания «Белгородский аквапарк» зарегистрирована в Разумном с 2016 года. Отрасль — деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Бенефициар — Владимир Зотов. Принадлежит организация фирме «Мастерфест» Зотова. Ранее она была собственностью ГК «Агро-Белогорье».