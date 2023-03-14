Антон Ковалёв покинул должность гендиректора убыточного белгородского аквапарка

Примечательно, что на протяжении двух лет компания «Белгородский аквапарк» уходила в убыток. По итогам 2021 года он составил 48 млн рублей, при этом выручка от продажи достигла 196 млн рублей. Информации о финансовых показателях по итогам 2022 года пока нет.