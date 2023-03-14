ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Система ПВО сбила над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Также губернатор сообщил о разрушениях: осколки БПЛА упали на крышу гаража частного дома. Оперативные службы уже отправились на место происшествия.
Неспокойно в регионе было и утром. Под обстрелы попали три населённых пункта Шебекинского горокруга: хутора Панков и Марьино, а также посёлок Красное. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали эти поселения.