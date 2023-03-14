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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

14 марта 2023, 09:58
Фото: Bel.ru
По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Система ПВО сбила над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Также губернатор сообщил о разрушениях: осколки БПЛА упали на крышу гаража частного дома. Оперативные службы уже отправились на место происшествия.

Неспокойно в регионе было и утром. Под обстрелы попали три населённых пункта Шебекинского горокруга: хутора Панков и Марьино, а также посёлок Красное. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали эти поселения. 

Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Белгородский район#СВО#Происшествия#Спецоперация#БПЛА#Пво#Беспилотник#Разрушения
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