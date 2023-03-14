Ночью над Белгородской областью сработала система ПВО

Ночью 14 марта над Белгородской областью раздались громкие звуки, напугавшие многих жителей. Уже утром губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях успокоил белгородцев и сообщил, что над регионом работали военнослужащие ВС РФ.