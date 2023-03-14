Ночью над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Ночью 14 марта над Белгородской областью раздались громкие звуки, напугавшие многих жителей. Уже утром губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях успокоил белгородцев и сообщил, что над регионом работали военнослужащие ВС РФ.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Ночью сработало ПВО. Пострадавших нет. По разрушениям: сейчас администрации проведут подомовой обход и если они есть, сразу начнём восстановление.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.