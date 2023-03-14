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Ночью над Белгородской областью сработала система ПВО

14 марта 2023, 03:20
Фото: Bel.ru
Предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Ночью 14 марта над Белгородской областью раздались громкие звуки, напугавшие многих жителей. Уже утром губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях успокоил белгородцев и сообщил, что над регионом работали военнослужащие ВС РФ.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Ночью сработало ПВО. Пострадавших нет. По разрушениям: сейчас администрации проведут подомовой обход и если они есть, сразу начнём восстановление.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
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#Александра Склярова#Система ПВО#Происшествия#Пво#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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