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Вячеслав Гладков прокомментировал задержание экс-мэра Антона Иванова

9 марта 2023, 16:44
Фото: Соцсети Антона Иванова
По его словам, задержание бывшего мэра сильно повлияло на репутацию Белгородской области.

В прямом эфире на областном телевидении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал задержание экс-мэра Антона Иванова.

Конечно, беда. Когда человека арестовывают, - это всегда трагедия. Для семьи, родственников, коллег. И для имиджа Белгородской области проблема большая. Силовые структуры занимаются этим, этот вопрос не в нашей компетенции. В БИКе нарушений очень много. Несколько раз проводил совещания, разгребать нам придется много.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что о задержании Антона Иванова стало известно утром 8 марта. Бывшего мэра обвиняли в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей. Иванова заключили под стражу, однако его адвокат с таким решением не согласна.

Задержание экс-мэра Белгорода Антона Иванова: что известно на данный момент
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