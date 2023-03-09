Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В прямом эфире на областном телевидении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал задержание экс-мэра Антона Иванова.
Конечно, беда. Когда человека арестовывают, - это всегда трагедия. Для семьи, родственников, коллег. И для имиджа Белгородской области проблема большая. Силовые структуры занимаются этим, этот вопрос не в нашей компетенции. В БИКе нарушений очень много. Несколько раз проводил совещания, разгребать нам придется много.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что о задержании Антона Иванова стало известно утром 8 марта. Бывшего мэра обвиняли в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей. Иванова заключили под стражу, однако его адвокат с таким решением не согласна.