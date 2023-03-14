Село в белгородском приграничье попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. Местным жителям пришла СМС-рассылка от РСЧС с просьбой срочно пройти в укрытия. Официальной информации пока нет.
14 марта утром под обстрелом был и Шебекинский горокруг. Со стороны Украины атаковали хутора Панков и Марьино, а также посёлок Красное. Ранее эти населённые пункты неоднократно подвергались обстрелам.
Кроме того, неспокойно было и в Белгородском районе. Сегодня днём сработала система ПВО и сбила беспилотник. Повреждения получил гараж жилого дома.