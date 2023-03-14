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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Село в белгородском приграничье попало под обстрел ВСУ

14 марта 2023, 11:12
Фото: Bel.ru
Под огнём ВСУ оказалось село Сподарюшино. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. Местным жителям пришла СМС-рассылка от РСЧС с просьбой срочно пройти в укрытия. Официальной информации пока нет.

Фото: РСЧС

14 марта утром под обстрелом был и Шебекинский горокруг. Со стороны Украины атаковали хутора Панков и Марьино, а также посёлок Красное. Ранее эти населённые пункты неоднократно подвергались обстрелам.

Кроме того, неспокойно было и в Белгородском районе. Сегодня днём сработала система ПВО и сбила беспилотник. Повреждения получил гараж жилого дома.

Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Наталья Корявых#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#СВО#Сподарюшино
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