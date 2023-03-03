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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

Первые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде

3 марта 2023, 14:16
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В новый парк аттракционов на улице Корочанской привезли первые четыре карусели. Их установка начнётся в апреле, сообщила пресс-служба мэрии. Всего каруселей будет 12.

В Белгороде уже идёт подготовка к установке каруселей в новом парке аттракционов на улице Корочанской. Первые четыре штуки уже привезли и выгрузили. Их монтаж начнётся в апреле.

Всего в парке будет 12 каруселей — для детей, для семейного досуга и для любителей экстрима. Его разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». Каждая из них будет иметь свою цветовую гамму.

Строительство идёт поэтапно. Первую очередь планируют завершить ко Дню города — 5 августа.

Название для парка белгородцы выбрали сами путём голосования. Больше всего жителям региона понравилось название «Калейдоскоп». Многие из участников опроса хотели бы назвать парк «Сиргис» — древнее название Северского Донца.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Белгородцам показали, как примерно будет выглядеть новый парк аттракционов
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#Ольга Аксёнова#Парк аттракционов#Карусели#Аттракционы#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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