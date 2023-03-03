Первые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В Белгороде уже идёт подготовка к установке каруселей в новом парке аттракционов на улице Корочанской. Первые четыре штуки уже привезли и выгрузили. Их монтаж начнётся в апреле.
Всего в парке будет 12 каруселей — для детей, для семейного досуга и для любителей экстрима. Его разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». Каждая из них будет иметь свою цветовую гамму.
Строительство идёт поэтапно. Первую очередь планируют завершить ко Дню города — 5 августа.
Название для парка белгородцы выбрали сами путём голосования. Больше всего жителям региона понравилось название «Калейдоскоп». Многие из участников опроса хотели бы назвать парк «Сиргис» — древнее название Северского Донца.