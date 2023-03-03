Первые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде

Всего в парке будет 12 каруселей — для детей, для семейного досуга и для любителей экстрима. Его разделят на четыре зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». Каждая из них будет иметь свою цветовую гамму.