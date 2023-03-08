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ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Антона Иванова

8 марта 2023, 07:19
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
Бывшего градоначальника подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Об этом «Бел.Ру» стало известно из собственных источников. Задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ.
Сюжет
ФСБ

Экс-главу администрации Белгорода Антона Иванова задержали силовики. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Операцию по задержанию бывшего градоначальника провели сотрудники регионального управления ФСБ.

Антон Иванов ранее был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года занимал должность главы администрации Белгорода. Заявление об увольнении по собственному желанию Иванов написал 31 октября.

За время работы в адрес Антона Иванова не раз звучала критика со стороны губернатора. Вопросы у Вячеслава Гладкова к экс-мэру возникли и уже после его увольнения.

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