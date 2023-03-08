ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Антона Иванова

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Экс-главу администрации Белгорода Антона Иванова задержали силовики. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.
Операцию по задержанию бывшего градоначальника провели сотрудники регионального управления ФСБ.
Антон Иванов ранее был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года занимал должность главы администрации Белгорода. Заявление об увольнении по собственному желанию Иванов написал 31 октября.
За время работы в адрес Антона Иванова не раз звучала критика со стороны губернатора. Вопросы у Вячеслава Гладкова к экс-мэру возникли и уже после его увольнения.