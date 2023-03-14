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Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова

14 марта 2023, 09:37
Фото: страница Антона Иванова ВК
Защитник Антона Иванова Елена Палымова сообщила, что жалобу в интересах её подзащитного приняли к рассмотрению. Ранее бывшего главу Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС заключили под стражу на два месяца.

Адвокат бывшего мэра Белгорода Елена Палымова сообщила, что апелляционная жалоба в интересах Антона Иванова принята к рассмотрению. Юриста об этом известил Свердловский районный суд. Материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения направлен в Белгородский областной суд.

О задержании экс-мэра Белгорода стало известно 8 марта. Его подозревают в получении взятки автомобилем. Адвокат Елена Палымова заявила, что её подзащитный не получал никаких взяток, а спорная машина принадлежала его бывшей жене.

Бывшему градоначальнику грозит до 15 лет колонии. Претензии к Антону Иванову возникли за тот период работы, когда он был генеральным директором БИКа.

Бывшему мэру Белгорода Иванову грозит до 15 лет тюрьмы
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