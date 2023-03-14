Суд принял апелляционную жалобу от адвоката экс-мэра Белгорода Иванова

Защитник Антона Иванова Елена Палымова сообщила, что жалобу в интересах её подзащитного приняли к рассмотрению. Ранее бывшего главу Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС заключили под стражу на два месяца.

Сюжет Уголовное дело