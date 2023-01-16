Гладков поручил подчинённым общаться с семьями погибших в СВО бойцов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Гладков сообщил, что правительство совместно с думой готовится к расширению областного закона об увековечивании памяти героев. Тем не менее, в этом направлении есть ряд проблем: не все белгородцы знают, какие работы ведутся и что предпринимается.
Объём информации до людей не доходит. Когда погибает глава семьи, муж, сын — любому человеку хочется, чтобы память о нём осталась навсегда. Хотел попросить вас, чисто по-человечески, чтобы вы встречали с людьми. Вижу, что на контроле, но, видимо, не успеваете. Значит, где-то мы сильно недорабатываем. Ни одна семья не останется без внимания.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что необходимо рассказывать всем, как память о погибших воинах увековечат в регионе. Кроме того, сделать за один день это невозможно — нужны деньги и время.
План действий у нас большой: и по стелам, скверам, аллеям на кладбищах. Но нужны средства, решения архитектурные. Мы не можем сделать второпях или плохо. Всё должно быть согласовано с родственниками, архитекторами, общественниками. Непростая работа. В протокол записывать не будем — это наш долг.
Вячеслав Гладков
Глава региона заявил, что нужна персональная работа с семьями погибших. По его мнению, «соучастие в горе должно быть» — с родственниками военных необходимо встречаться, предлагать им помощь. Кроме того, губернатор попросил привлечь к работе депутатское сообщество.
Отметим, что сегодня утром глава региона встречался с вдовой погибшего на Украине белгородца.
Разговор был непростым. И, конечно, здесь никакими словами соболезнования не выскажешь и не сможем закрыть боль утраты. Но мы всегда будем рядом, всегда будем стараться помочь всем тем, что есть в нашем распоряжении. Здесь даже невозможно в этом сомневаться.
Вячеслав Гладков
Больше месяца назад в Белгороде появились пилларсы с погибшими в СВО бойцами. В мэрии «Бел.Ру» рассказали, кто на них попал.