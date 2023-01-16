Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Гладков поручил подчинённым общаться с семьями погибших в СВО бойцов

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI

В Белгородской области расширят закон об увековечении памяти погибших в СВО

О том, как в Белгородской области собираются увековечить память погибших на Украине бойцов, губернатор Вячеслав Гладков рассказал во время оперсовещания.

Гладков сообщил, что правительство совместно с думой готовится к расширению областного закона об увековечивании памяти героев. Тем не менее, в этом направлении есть ряд проблем: не все белгородцы знают, какие работы ведутся и что предпринимается.

Объём информации до людей не доходит. Когда погибает глава семьи, муж, сын — любому человеку хочется, чтобы память о нём осталась навсегда. Хотел попросить вас, чисто по-человечески, чтобы вы встречали с людьми. Вижу, что на контроле, но, видимо, не успеваете. Значит, где-то мы сильно недорабатываем. Ни одна семья не останется без внимания.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что необходимо рассказывать всем, как память о погибших воинах увековечат в регионе. Кроме того, сделать за один день это невозможно — нужны деньги и время.

План действий у нас большой: и по стелам, скверам, аллеям на кладбищах. Но нужны средства, решения архитектурные. Мы не можем сделать второпях или плохо. Всё должно быть согласовано с родственниками, архитекторами, общественниками. Непростая работа. В протокол записывать не будем — это наш долг.
Вячеслав Гладков

Глава региона заявил, что нужна персональная работа с семьями погибших. По его мнению, «соучастие в горе должно быть» — с родственниками военных необходимо встречаться, предлагать им помощь. Кроме того, губернатор попросил привлечь к работе депутатское сообщество.

Отметим, что сегодня утром глава региона встречался с вдовой погибшего на Украине белгородца.

Разговор был непростым. И, конечно, здесь никакими словами соболезнования не выскажешь и не сможем закрыть боль утраты. Но мы всегда будем рядом, всегда будем стараться помочь всем тем, что есть в нашем распоряжении. Здесь даже невозможно в этом сомневаться.
Вячеслав Гладков

Больше месяца назад в Белгороде появились пилларсы с погибшими в СВО бойцами. В мэрии «Бел.Ру» рассказали, кто на них попал.

Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры
Узнать подробнее
Читайте также:
Появятся ли в Белгороде новые баннеры с погибшими в СВО военнымиВ честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО
#Общество#Операция на Украине#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гибель#Военные#Память#Артем Черненко
Подпишитесь
Из-за обстановки в Белгородской области увеличилось количество брошенных домов
Сегодня, 08:00
Белгородская область «горит» по выполнению шести показателей нацпроектов
Сегодня, 07:08
«Ведётся обстрел»: жителей села под Белгородом попросили срочно уйти в укрытия
Сегодня, 06:35
На сколько подорожает водка в 2023 году в Белгородской области
Сегодня, 09:20
«Белгородская народная республика»? Белгородцев удивила карта на сайте минсельхоза
Сегодня, 06:58