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В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО

Сегодня, 12:00
Фото: страница Андрея Гриднева в соцсети
погибшие военнослужащие из Белгородской области
Все они — жители Новооскольского горокруга. Память военнослужащих почтили в День героев Отечества, рассказал глава муниципалитета Андрей Гриднев.
Сюжет
СВО

В Новооскольском горокруге почтили память пятерых бойцов, погибших в ходе спецоперации: Артёма Темирова, Виктора Кашникова, Глеба Ковалёва, Павла Суровидских, Данила Ведерникова.

В честь бойцов открыли «парты героев» с их фотографиями и биографиями. Информацию о них разместили в школах, в которых учились военнослужащие.

Ранее в восьми школах Чернянского района открыли парты в память о погибших в СВО Артёма Туковского, Владимира Тойлова, Валерия Савёлова, Алексея Зиновьева, Сергея Этманова, Вадима Кривовицы.

Фото: страница Андрея Гриднева в соцсети
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#София Чугай#Общество#СВО#Белгородская область#Новый Оскол#Погибшие#Военнослужащие#Парты геров
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