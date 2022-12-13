В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО

В Новооскольском горокруге почтили память пятерых бойцов, погибших в ходе спецоперации: Артёма Темирова, Виктора Кашникова, Глеба Ковалёва, Павла Суровидских, Данила Ведерникова.
В честь бойцов открыли «парты героев» с их фотографиями и биографиями. Информацию о них разместили в школах, в которых учились военнослужащие.
Ранее в восьми школах Чернянского района открыли парты в память о погибших в СВО Артёма Туковского, Владимира Тойлова, Валерия Савёлова, Алексея Зиновьева, Сергея Этманова, Вадима Кривовицы.