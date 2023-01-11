Появятся ли в Белгороде новые баннеры с погибшими в СВО военными

Таким образом, новых баннеров с погибшими в СВО бойцами из региона в Белгороде в ближайшее время появиться не должно. Что касается уже готовых, то простоят они минимум месяц.
Баннеры размещены на рекламных конструкциях сроком на 1 месяц в рамках условий по размещению социальной рекламы, предусмотренных заключенными договорами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 года «О рекламе».
мэрия Белгорода
Таким образом, по истечению 30 дней баннеры либо обновят, либо поменяют.
Напомним, что всего в Белгороде на баннеры, ситиборды и пилларсы поместили имена шестерых погибших в зоне СВО белгородцев. Например, в декабре на Свято-Троицком бульваре установили баннер с погибшим на Украине подполковником.
А некоторые баннеры, судя по всему, появились не в самых удачных для этого местах: например, горожан возмутило соседство рекламы птицы, рыбы и икры по акции с фотографией погибшего воина.