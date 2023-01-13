Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»

Сегодня, 13:17
Фото: grayvoronpushkin.ru
В Грайворонском горокруге центральная библиотека сделала серию буклетов «Память Z», из которых можно узнать о заслугах военнослужащих и о них самих. Информация представлена по шести военнослужащим.

В Грайворонском горокруге центральная библиотека имени Пушкина подготовила серию буклетов «Память Z». Из них можно узнать о заслугах военных из муниципалитета, а также о них самих.

Героями буклетов стали Юрий Потапенко, Олег Порядинский, Александр Пищенко, Леонид Краснорудский, Виталий Власенко, Николай Евсюков. О некоторых военнослужащих ранее уже писало «Бел.Ру».

Николай Евсюков отправился в армию добровольцем в конце августа. 24 октября мужчина получил тяжёлое ранение и погиб. Он два месяца не дожил до своего 60-летия.

Леонида Краснорудского наградили орденом Мужества посмертно. Он погиб, спасая товарища.

Посмертно ордена получили и грайворонцы Юрий Потапенко и Виталий Власенко. Об их гибели ранее сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. 

Олег Порядинский, как рассказали его земляки в соцсети, погиб 19 марта. Военнослужащий тоже награждён орденом Мужества посмертно. 

Информации об Александре Пищенко редакции найти не удалось. 

Белгородец погиб на Украине за два месяца до своего 60-летия
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасшего товарища белгородца наградили орденом Мужества посмертноСлуживший в Сирии белгородец погиб на УкраинеВ спецоперации на Украине погиб ещё один белгородец
#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Погибшие#Библиотека#Буклеты
Подпишитесь
Успеть за два дня: смогут ли белгородцы купить авто не по бешеной цене?
3 марта 2022, 06:32
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Сегодня, 15:00
Максим Егоров стал единоличным владельцем строительной компании ДСК
Сегодня, 13:17
Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают
Сегодня, 11:33
Путин поручил определить подходы к восстановлению разрушенного обстрелами жилья
Сегодня, 12:10