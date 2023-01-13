В честь погибших на СВО белгородцев подготовили буклеты «Память Z»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Грайворонском горокруге центральная библиотека имени Пушкина подготовила серию буклетов «Память Z». Из них можно узнать о заслугах военных из муниципалитета, а также о них самих.
Героями буклетов стали Юрий Потапенко, Олег Порядинский, Александр Пищенко, Леонид Краснорудский, Виталий Власенко, Николай Евсюков. О некоторых военнослужащих ранее уже писало «Бел.Ру».
Николай Евсюков отправился в армию добровольцем в конце августа. 24 октября мужчина получил тяжёлое ранение и погиб. Он два месяца не дожил до своего 60-летия.
Леонида Краснорудского наградили орденом Мужества посмертно. Он погиб, спасая товарища.
Посмертно ордена получили и грайворонцы Юрий Потапенко и Виталий Власенко. Об их гибели ранее сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев.
Олег Порядинский, как рассказали его земляки в соцсети, погиб 19 марта. Военнослужащий тоже награждён орденом Мужества посмертно.
Информации об Александре Пищенко редакции найти не удалось.