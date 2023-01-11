Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, были изготовлены и установлены баннеры с именами следующих белгородцев:
Как отметили в пресс-службе, «решение по вопросу размещения имён погибших в зоне СВО белгородцев принимается с учетом мнения родственников».
Напомним, что в Белгороде в конце прошлого года стали появляться баннеры и пилларсы с изображениями погибших в зоне СВО бойцов — добровольцев и профессиональных военных. Например, в декабре на Свято-Троицком бульваре установили баннер с погибшим на Украине подполковником.
А некоторые баннеры, судя по всему, появились не в самых удачных для этого местах: например, горожан возмутило соседство рекламы птицы, рыбы и икры по акции с фотографией погибшего воина.