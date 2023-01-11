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Кто из погибших в СВО белгородцев попал на городские баннеры

Сегодня, 13:53
Фото: Bel.ru

В правительстве предоставили список погибших и попавших на баннеры Белгорода военных

В правительстве Белгородской области корреспондентам «Бел.Ру» предоставили список погибших в зоне СВО военных, попавших на ситибаннеры и афишные тумбы в Белгороде.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, были изготовлены и установлены баннеры с именами следующих белгородцев:

  1. Бекетов Дмитрий: его фото попало на два ситиборда и пять пилларсов;
  2. Горобец Алексей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  3. Жаворонков Владислав: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  4. Коваль Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  5. Панченко Сергей: на один пилларс и одну афишную тумбу;
  6. Шакиров Роман: на один пилларс и одну афишную тумбу.

Как отметили в пресс-службе, «решение по вопросу размещения имён погибших в зоне СВО белгородцев принимается с учетом мнения родственников».

Напомним, что в Белгороде в конце прошлого года стали появляться баннеры и пилларсы с изображениями погибших в зоне СВО бойцов — добровольцев и профессиональных военных. Например, в декабре на Свято-Троицком бульваре установили баннер с погибшим на Украине подполковником.

А некоторые баннеры, судя по всему, появились не в самых удачных для этого местах: например, горожан возмутило соседство рекламы птицы, рыбы и икры по акции с фотографией погибшего воина. 

Фото погибшего в СВО белгородца избавилось от соседства с рекламой икры по акции
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