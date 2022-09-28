В Белгородской области могут призвать на службу без военного билета

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 27 сентября к главе региона обратился мужчина, у которого нет военного билета. Его интересовало, могут ли его призвать в рамках частичной мобилизации.
Получил гражданство РФ в апреле. После подал документы на получение военного билета, но его до сих пор не выдали. Заберут ли меня без военного билета в рамках частичной мобилизации? В паспорте есть печать «военнообязанный».
вопрос на прямом эфире
Губернатор ответил, что призвать, действительно, могут.
Отсутствие военного билета не говорит о том, что вы не можете быть призваны. Поэтому, если придёт повестка, вас призовут. Военный билет выдадут в военкомате.
Вячеслав Гладков
Отметим, что в Белгородской области выявили уже более 100 случаев, когда мужчин мобилизовали по ошибке, среди них есть студенты. Также губернатор заявил, что Минобороны РФ накануне решило сократить число мобилизуемых в регионе - в итоге осталось призвать 120 человек.