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В Белгородской области могут призвать на службу без военного билета

28 сентября 06:19
Фото: Bel.ru
В рамках частичной мобилизации забрать на службу могут и тех, у кого нет этого документа, заявил Вячеслав Гладков. По словам губернатора, военный билет в этом случае выдадут уже после в военкомате.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 27 сентября к главе региона обратился мужчина, у которого нет военного билета. Его интересовало, могут ли его призвать в рамках частичной мобилизации.

Получил гражданство РФ в апреле. После подал документы на получение военного билета, но его до сих пор не выдали. Заберут ли меня без военного билета в рамках частичной мобилизации? В паспорте есть печать «военнообязанный».
вопрос на прямом эфире

Губернатор ответил, что призвать, действительно, могут.

Отсутствие военного билета не говорит о том, что вы не можете быть призваны. Поэтому, если придёт повестка, вас призовут. Военный билет выдадут в военкомате.
Вячеслав Гладков

Отметим, что в Белгородской области выявили уже более 100 случаев, когда мужчин мобилизовали по ошибке, среди них есть студенты. Также губернатор заявил, что Минобороны РФ накануне решило сократить число мобилизуемых в регионе - в итоге осталось призвать 120 человек. 

 

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Военный билет
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