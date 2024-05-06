Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Поезд

В Белгороде анонсировали появление ж/д рейса в один из курортных городов

6 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI
Поезд

Поезд Белгород — Анапа запустят в июне

Поезд по маршруту Белгород — Анапа будет курсировать через день с 1 июня 2024 года, рассказал министр транспорта Сергей Евтушенко.

Стоит ли ожидать этим летом прямого поезда из Белгорода в Краснодар? Министр транспорта и автодорог региона Сергей Евтушенко ответил, что такого рейса не будет, однако откроется прямое сообщение с Анапой.

С 1 июня начнёт курсировать беспересадочный вагон с номером 210В. Ездить он будет через день.

Судя по информации на сайте РЖД, время в пути займёт один день и семь часов. Из Белгорода запланировано отправление в 06:15, а прибытие на место — на следующий день в 13:20.

Обратно дорога займёт больше времени — один день и почти девять часов. Отправление из Анапы — в 23:55, а прибытие — в 08:50.

На обоих маршрутах прицеплять или отцеплять вагон будут в Воронеже. Поезд будет делать остановки в Губкине, Старом Осколе, Прохоровке и других населённых пунктах области.

От крепости до моря: как выглядит «Золотое кольцо» Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Нарушения были? Работники Яковлевского ГОКа пожаловались на сокращение дней отпускаБелгородка не попала в Турцию из-за просроченного паспорта. Суд наказал турагентствоЯнварь или май? В каком месяце выгодно идти в отпуск в 2024 году
#Алёна Мальцева#Общество#Новости Белгорода#Анапа#Море#Краснодарский край#Отпуск#Белгород
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"