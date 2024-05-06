В Белгороде анонсировали появление ж/д рейса в один из курортных городов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Стоит ли ожидать этим летом прямого поезда из Белгорода в Краснодар? Министр транспорта и автодорог региона Сергей Евтушенко ответил, что такого рейса не будет, однако откроется прямое сообщение с Анапой.
С 1 июня начнёт курсировать беспересадочный вагон с номером 210В. Ездить он будет через день.
Судя по информации на сайте РЖД, время в пути займёт один день и семь часов. Из Белгорода запланировано отправление в 06:15, а прибытие на место — на следующий день в 13:20.
Обратно дорога займёт больше времени — один день и почти девять часов. Отправление из Анапы — в 23:55, а прибытие — в 08:50.
На обоих маршрутах прицеплять или отцеплять вагон будут в Воронеже. Поезд будет делать остановки в Губкине, Старом Осколе, Прохоровке и других населённых пунктах области.