Главы регионов вводят инструменты для недопущения ошибок в ходе мобилизации

На данный момент уже внедрены инструменты, для того чтобы отслеживать данные инциденты и помогать тем, кого ошибочно мобилизовали. Среди таких инструментов стоит отметить чат-боты, мгновенную обработку сообщений россиян на личных страницах глав регионов в социальных сетях, а также работу с военкоматами на местах.