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Главы регионов вводят инструменты для недопущения ошибок в ходе мобилизации

27 сентября 18:54
Фото: pxhere.com
Для недопущения ошибочных повесток в ходе частичной мобилизации главы 62 регионов ввели дополнительные инструменты. Это чат-боты, быстрые ответы населению в социальных сетях и работа с военкоматами в регионах.

В связи с проводимой на Украине специальной военной операцией в России 21 сентября стартовала частичная мобилизация, согласно указу президента РФ Владимира Путина. После её объявления в социальных сетях начали появляться сообщения об ошибочной работе военкоматов. Эта проблема заинтересовала СМИ, общественные организации, депутатов и глав российских регионов. Об этом пишет newizv.ru.

На данный момент уже внедрены инструменты, для того чтобы отслеживать данные инциденты и помогать тем, кого ошибочно мобилизовали. Среди таких инструментов стоит отметить чат-боты, мгновенную обработку сообщений россиян на личных страницах глав регионов в социальных сетях, а также работу с военкоматами на местах.

О том, как были проведены работы, рассказали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе был разработан чат-бот spb_mob_bot. С его помощью можно узнать детали частичной мобилизации. Так, чат-бот объясняет, кто именно подлежит призыву, какие социальные гарантии предусмотрены такой категории граждан и другие нюансы.

Подобные чат-боты есть и в других регионах. Для Белгородской области работает @mobilization_BO_bot. Кроме того, функционирует федеральный чат-бот: @WeexplainRF_bot.

#Общество
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