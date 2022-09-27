Главы регионов вводят инструменты для недопущения ошибок в ходе мобилизации

В связи с проводимой на Украине специальной военной операцией в России 21 сентября стартовала частичная мобилизация, согласно указу президента РФ Владимира Путина. После её объявления в социальных сетях начали появляться сообщения об ошибочной работе военкоматов. Эта проблема заинтересовала СМИ, общественные организации, депутатов и глав российских регионов. Об этом пишет newizv.ru.
На данный момент уже внедрены инструменты, для того чтобы отслеживать данные инциденты и помогать тем, кого ошибочно мобилизовали. Среди таких инструментов стоит отметить чат-боты, мгновенную обработку сообщений россиян на личных страницах глав регионов в социальных сетях, а также работу с военкоматами на местах.
О том, как были проведены работы, рассказали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе был разработан чат-бот spb_mob_bot. С его помощью можно узнать детали частичной мобилизации. Так, чат-бот объясняет, кто именно подлежит призыву, какие социальные гарантии предусмотрены такой категории граждан и другие нюансы.
Подобные чат-боты есть и в других регионах. Для Белгородской области работает @mobilization_BO_bot. Кроме того, функционирует федеральный чат-бот: @WeexplainRF_bot.