Ещё 63 ошибочно мобилизованных мужчины вернут в Белгородскую область

В прямом эфире 27 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регион вернут ещё 63 ошибочно мобилизованных мужчины.
Я направил письма в воинские части. Мы ждём их возвращения. С каждой воинской частью работаем персонально.
Вячеслав Гладков
Также чиновник отметил, что в область приехали первые 75 ошибочно мобилизованных белгородцев. Как оказалось, случайно были призваны студенты, люди с ограничениями по здоровью и представители важных для экономики региона профессий.
Также стало известно, что в регион вернут ещё 30 человек, которые попали под частичную мобилизацию по ошибке. Приедут обратно домой также студенты.