Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ещё 63 ошибочно мобилизованных мужчины вернут в Белгородскую область

27 сентября 17:41
Фото: Bel.ru
По словам губернатора, письма уже отправлены в воинские части. Ранее в регион вернулись 75 человек, которых мобилизовали по ошибке.

В прямом эфире 27 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регион вернут ещё 63 ошибочно мобилизованных мужчины.

Я направил письма в воинские части. Мы ждём их возвращения. С каждой воинской частью работаем персонально.
Вячеслав Гладков

Также чиновник отметил, что в область приехали первые 75 ошибочно мобилизованных белгородцев. Как оказалось, случайно были призваны студенты, люди с ограничениями по здоровью и представители важных для экономики региона профессий.

Также стало известно, что в регион вернут ещё 30 человек, которые попали под частичную мобилизацию по ошибке. Приедут обратно домой также студенты.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Гладков
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18