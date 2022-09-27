Какие специальности в сфере IT и связи оказались в списке на отсрочку от мобилизации

В это число вошли также приоритетные направления подготовки высшего образования, подпадающие под критерии освобождения от мобилизации специалистов IT и связи.
Однако в ведомстве уточнили, что сама по себе работа в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не даёт освобождения от призыва — нужно выполнять критически важные функции.
27 сентября на «Госуслугах» должна заработать форма по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление может оформить и сам сотрудник, но нужны будут документы за электронной подписью гендиректора организации.
Полный список профильных специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации, можно изучить в прикреплённом документе.