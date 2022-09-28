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Минобороны сократило число мобилизуемых из Белгородской области

28 сентября 04:23
Фото: Bel.ru
Из региона должны призвать ещё 120 человек. Остальным повестки аннулируют, сообщил губернатор в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети, что Минобороны приняло решение сократить количество жителей, которые попадают под частичную мобилизацию. Так, призовут ещё только 120 человек.

Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы. В случае поступления новых задач от Министерства обороны, они будут выполняться военными комиссариатами области.
Вячеслав Гладков

Сколько именно человек попали под частичную мобилизацию — неизвестно. Власти не стали раскрывать эти сведения, сославшись на риски. Также не раскрывается информация, куда именно отправляют мобилизованных белгородцев.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Гладков
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