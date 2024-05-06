Фёдор Емельяненко: «Думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он не захотел»

Фёдор Емельяненко рассказал о планах попробовать себя в боксёрских поединках

О планах белгородский боец рассказал в интервью YouTube-каналу Sport+Qazaqstan. Емельяненко сообщил, что с ММА он уже закончил, теперь в планах — побоксировать.