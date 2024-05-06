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Бокс

Фёдор Емельяненко: «Думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он не захотел»

6 мая 2024, 11:32
Фото: 1MI
Бокс

Фёдор Емельяненко рассказал о планах попробовать себя в боксёрских поединках

О планах белгородский боец рассказал в интервью YouTube-каналу Sport+Qazaqstan. Емельяненко сообщил, что с ММА он уже закончил, теперь в планах — побоксировать.

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил о планах провести боксёрские поединки. По словам спортсмена, сейчас ведутся предварительные переговоры с потенциальными соперниками.

Имена предполагаемых оппонентов Емельяненко пока озвучивать не стал. Однако рассказал, что хотел провести поединок с Тайсоном, но тот отказался.

С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я уже не могу бороться. Но я хочу побоксировать. <…> Вот думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он что-то не захотел.
цитирует «Чемпионат» слова Фёдора Емельяненко во время интервью
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#Алина Харина#Белгородская область#Спорт#Федор емельяненко#ММА#Боец#Бокс#Новости Белгорода#Белгород#Майк Тайсон
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