Фёдор Емельяненко: «Думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он не захотел»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил о планах провести боксёрские поединки. По словам спортсмена, сейчас ведутся предварительные переговоры с потенциальными соперниками.
Имена предполагаемых оппонентов Емельяненко пока озвучивать не стал. Однако рассказал, что хотел провести поединок с Тайсоном, но тот отказался.
С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я уже не могу бороться. Но я хочу побоксировать. <…> Вот думал, что с Майком Тайсоном подерёмся, но он что-то не захотел.
цитирует «Чемпионат» слова Фёдора Емельяненко во время интервью