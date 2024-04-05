Ученик Емельяненко нокаутировал хорватского бойца на турнире в США

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Сан-Антонио США прошёл первый турнир нового сезона лиги PFL, в рамках которого состоялся поединок между учеником Фёдора Емельяненко Валентином Молдавским и хорватом Анте Делии. Россиянин превосходил своего соперника в скорости, поджимал к сетке и мощно включался в серии, пишет издание.
По углам находились известные тяжёловесы Фёдор Емельяненко и Мирко Филипович, которые в 2005 году провели бой десятилетия.
Поединок завершился победой россиянина Молдавского над хорватом Делии в первом раунде. Судья объявил технический нокаут.