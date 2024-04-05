Ученик Емельяненко нокаутировал хорватского бойца на турнире в США

В Сан-Антонио США прошёл первый турнир нового сезона лиги PFL, в рамках которого состоялся поединок между учеником Фёдора Емельяненко Валентином Молдавским и хорватом Анте Делии. Россиянин превосходил своего соперника в скорости, поджимал к сетке и мощно включался в серии, пишет издание.