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Валентин Молдавский победил хорвата Анте Делию

Ученик Емельяненко нокаутировал хорватского бойца на турнире в США

5 апреля 2024, 10:51
Фото: 1MI

Валентин Молдавский победил хорвата Анте Делию

Валентин Молдавский победил представителя Хорватии Анте Делию на турнире PFL в США, пишет «Чемпионат». Ученик Фёдора Емельяненко превзошёл своего соперника в скорости, поджимал противника к сетке и мощно включался в серии.

В Сан-Антонио США прошёл первый турнир нового сезона лиги PFL, в рамках которого состоялся поединок между учеником Фёдора Емельяненко Валентином Молдавским и хорватом Анте Делии. Россиянин превосходил своего соперника в скорости, поджимал к сетке и мощно включался в серии, пишет издание.

По углам находились известные тяжёловесы Фёдор Емельяненко и Мирко Филипович, которые в 2005 году провели бой десятилетия.

Поединок завершился победой россиянина Молдавского над хорватом Делии в первом раунде. Судья объявил технический нокаут.

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#Белгородская область#Спорт#Федор емельяненко#Бой#Белгород#Алина Харина#Валентин Молдавский
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