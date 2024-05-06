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Федор емельяненко

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Сентябрь 2023
Союз ММА принял отставку Фёдора Емельяненко
Заявление белгородского бойца принял президиум союза. Теперь Емельяненко может стать почётным президентом или главой наблюдательного совета, сообщает «Матч ТВ».
22 сентября 2023, 12:35
Фёдор Емельяненко ведёт переговоры о проведении боя против Майка Тайсона
О переговорах сообщил партнёр Емельяненко по команде Вадим Немков, пишет ТАСС. По словам Немкова, для Емельяненко это новый вызов.
6 сентября 2023, 12:14
Июль 2023
Барби и Кен по-белгородски: как выглядят известные жители региона в популярном образе
31 июля 2023, 12:25
Февраль 2023
Стримерша Карина, Швед и Последний император: топ-10 известных белгородцев
9 февраля 2023, 12:24
Фёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере
46-летний староосколец хотел взять реванш за поражение от Райана Бейдера, но снова оказался побеждённым.
5 февраля 2023, 04:25

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