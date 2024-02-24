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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:39

Вадим Немков и Фёдор Емельяненко

«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с Каппелоццей

24 февраля 2024, 11:15
Фото: vk.com/id168890941
Вадим Немков и Фёдор Емельяненко

Белгородец Вадим Немков сразится с бразильцем Бруно Каппелоццей

Это будет дебют Немкова в тяжёлом весе. Бой ожидается в ближайшую полночь. Свой прогноз на встречу дал тренер Немкова — легендарный боец Фёдор Емельяненко.

В ближайшую полночь состоится бой уроженца Белгородской области Вадима Немкова с экс-чемпионом PFL Бруно Каппелоццей. Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena.

Для белгородца это будет дебютный бой в тяжёлом весе. Как сообщает «Матч ТВ», накануне во время взвешивания перед поединком выяснилось, что Немков тяжелее соперника. Вес россиянина составил 108 кг, а бразильца — 107,1 кг.

Тренер Немкова — легендарный боец Фёдор Емельяненко — считает, что у белгородца есть все шансы победить соперника. По словам Последнего Императора, Вадим Немков превышает Каппелоццу «и по скорости, и по силе, и по технике». Об этом Емельяненко заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Вадиму Немкову — 31 год, родился он в Белгороде. Ранее боец ММА выступал в полутяжёлом весе, однако в 2023 году заявил о планах перейти в другую категорию.

На счету Немкова 16 побед и два поражения. У его 34-летнего соперника в активе 14 побед в 21 бою.

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