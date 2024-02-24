«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с Каппелоццей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В ближайшую полночь состоится бой уроженца Белгородской области Вадима Немкова с экс-чемпионом PFL Бруно Каппелоццей. Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena.
Для белгородца это будет дебютный бой в тяжёлом весе. Как сообщает «Матч ТВ», накануне во время взвешивания перед поединком выяснилось, что Немков тяжелее соперника. Вес россиянина составил 108 кг, а бразильца — 107,1 кг.
Тренер Немкова — легендарный боец Фёдор Емельяненко — считает, что у белгородца есть все шансы победить соперника. По словам Последнего Императора, Вадим Немков превышает Каппелоццу «и по скорости, и по силе, и по технике». Об этом Емельяненко заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».
Вадиму Немкову — 31 год, родился он в Белгороде. Ранее боец ММА выступал в полутяжёлом весе, однако в 2023 году заявил о планах перейти в другую категорию.
На счету Немкова 16 побед и два поражения. У его 34-летнего соперника в активе 14 побед в 21 бою.