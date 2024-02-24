«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с Каппелоццей

Тренер Немкова — легендарный боец Фёдор Емельяненко — считает, что у белгородца есть все шансы победить соперника. По словам Последнего Императора, Вадим Немков превышает Каппелоццу «и по скорости, и по силе, и по технике». Об этом Емельяненко заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».