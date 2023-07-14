«После боя почти никто не поздравил»: Немков — о реакции на его победу в Белгороде

Вадим Немков в интервью спортивному изданию признался, что белгородские власти так и не поздравили его после последней победы на турнире Bellator. По словам титулованного спортсмена, ему не нужно подарков, достаточно простого поздравления. Но этого тоже не случилось. Внимание победе уделил лишь один чиновник — глава посёлка.