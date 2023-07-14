«После боя почти никто не поздравил»: Немков — о реакции на его победу в Белгороде

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Вадим Немков в интервью спортивному изданию признался, что белгородские власти так и не поздравили его после последней победы на турнире Bellator. По словам титулованного спортсмена, ему не нужно подарков, достаточно простого поздравления. Но этого тоже не случилось. Внимание победе уделил лишь один чиновник — глава посёлка.
Сейчас, после последнего боя, почти никто не поздравил. Глава посёлка поздравил — и всё. Министерство спорта есть, но пока никто ничего… Губернатор — понятное дело: у нас движуха конкретная идёт, может, времени нет. Мне и не надо машин, ничего не надо, всё есть, я на всё заработал. Но простейшего внимания, позвонить, написать СМС…
Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжёлом весе
Напомним, 17 июня белгородец Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе на турнире Bellator 297 в Чикаго. Поединок продлился пять раундов.