Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Изображение материала

«После боя почти никто не поздравил»: Немков — о реакции на его победу в Белгороде

14 июля 2023, 13:10
Фото: страница Вадима Немкова в соцсети
Вадим Немков

Белгородские чиновники оставили без внимания победу Немкова на турнире Bellator

Белгородские власти никак не отреагировали на победу Вадима Немкова на турнире Bellator, который проходил в Чикаго. Об этом боец рассказал в интервью изданию «Спорт Экспресс».

Вадим Немков в интервью спортивному изданию признался, что белгородские власти так и не поздравили его после последней победы на турнире Bellator. По словам титулованного спортсмена, ему не нужно подарков, достаточно простого поздравления. Но этого тоже не случилось. Внимание победе уделил лишь один чиновник — глава посёлка.

Сейчас, после последнего боя, почти никто не поздравил. Глава посёлка поздравил — и всё. Министерство спорта есть, но пока никто ничего… Губернатор — понятное дело: у нас движуха конкретная идёт, может, времени нет. Мне и не надо машин, ничего не надо, всё есть, я на всё заработал. Но простейшего внимания, позвонить, написать СМС…
Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжёлом весе

Напомним, 17 июня белгородец Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе на турнире Bellator 297 в Чикаго. Поединок продлился пять раундов.

Белгородец Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288Боец Вадим Немков вернулся в Белгород чемпионом мира с миллионом долларов
#Таисия Некрасова#Спорт#Боец#Bellator#Белгородская область#Белгород#Вадим Немков#Поздравление
Подпишитесь
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве авто в Белгороде
Сегодня, 11:37
Реконструкция улицы Преображенской в Белгороде: чего от неё ждать?
Сегодня, 14:43
С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
Сегодня, 12:40
Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
Сегодня, 08:51
За гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублей
Сегодня, 12:10
Ремонт школы в Белгороде сорван: виновата башкирская компания с миллиардным убытком?
Сегодня, 15:12