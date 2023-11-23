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Вадим Немков вошёл в состав молодёжного парламента белгородской облдумы

Вадим Немков вошёл в состав молодёжного парламента белгородской облдумы

23 ноября 2023, 10:13
Фото: Midjourney
Он возглавил комитет по молодёжной политике, спорту и развитию гражданского общества. Всего в состав молодёжного парламента Белгородской облдумы вошли 50 человек.

При белгородской облдуме завершилось формирование молодёжного парламента. В его состав вошли 50 человек. Это 10 представителей белгородских региональных отделений политических партий, представленных в думе, пропорционально количеству избранных депутатов (семь человек от «Единой России», по одному — от КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость).

Ещё 15 человек — представители региональных отделений общественных организаций, студенческих объединений и профессиональных сообществ и 25 представителей муниципальных районов и городских округов, в том числе депутаты представительных органов муниципальных образований.

Молодые парламентарии избрали председателя, двух заместителей, определили структуру и состав комитетов. Председателем молодёжного парламента избрали Богдана Бузанова. Он учится в аспирантуре на кафедре философии в НИУ «БелГУ». Его заместителями стали Данил Андреев, заместитель председателя Белгородского регионального представительства Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки, а также Игорь Рощупкин, главный специалист по правовым вопросам регионального исполнительного комитета БРО партии «Единая Россия».

В молодёжном парламенте сформировали шесть комитетов: по социальной политике, по законодательству, МСУ и безопасности, по ЖКХ, строительству и транспорту, по финансам, экономике, промышленности и предпринимательству и по АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии, а также по молодёжной политике, спорту и развитию гражданского общества. Последний возглавил боец смешанных единоборств и самбист, чемпион и призёр чемпионатов России и мира, чемпион Европы и мира по боевому самбо Вадим Немков.

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