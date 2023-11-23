Вадим Немков вошёл в состав молодёжного парламента белгородской облдумы

В молодёжном парламенте сформировали шесть комитетов: по социальной политике, по законодательству, МСУ и безопасности, по ЖКХ, строительству и транспорту, по финансам, экономике, промышленности и предпринимательству и по АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии, а также по молодёжной политике, спорту и развитию гражданского общества. Последний возглавил боец смешанных единоборств и самбист, чемпион и призёр чемпионатов России и мира, чемпион Европы и мира по боевому самбо Вадим Немков.