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Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288

Сегодня, 06:47
Фото: Bellator
Боец ММА в третий раз защитил чемпионский титул в полутяжёлом весе. По итогам боя Вадим Немков получит 1 млн долларов. Теперь на счету спортсмена — 16 побед и два поражения в ММА, сообщает «РИА Новости — Спорт».

Боец смешанных единоборств Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288. Бой состоялся в Чикаго. Победу Немкова признали единогласным решением судей.

Вадим Немков в третий раз защитил чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе. Сам 30-летний спортсмен признался, что хорошо подготовился и развил скорость, к которой его соперник не был готов. По итогам боя как победитель Немков получит 1 млн долларов.

Отметим, что это вторая встреча спортсменов. Первый бой Немкова и Андерсона прошёл в апреле, но его признали несостоявшимся. Схватку остановили в третьем раунде, когда у россиянина началось сильное кровотечение из-за столкновения головами.

Теперь в активе Вадима Немкова 16 побед и два поражения. Как отмечает Sports.ru, следующим соперником бойца станет Йоэль Ромеро. Турнир состоится 5 февраля.

Вадим Немков родился в Белгороде, является учеником прославленного бойца Фёдора Емельяненко. Ранее Немков рассказал, как ему живётся в Белгородской области в условиях СВО.

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#Инна Рогова#Спорт#Вадим Немков#Bellator#Бой#Победа#ММА
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