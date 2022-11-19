Белгородец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на Bellator 288

Вадим Немков в третий раз защитил чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе. Сам 30-летний спортсмен признался, что хорошо подготовился и развил скорость, к которой его соперник не был готов. По итогам боя как победитель Немков получит 1 млн долларов.