«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с Каппелоццей

Это будет дебют Немкова в тяжёлом весе. Бой ожидается в ближайшую полночь. Свой прогноз на встречу дал тренер Немкова — легендарный боец Фёдор Емельяненко.