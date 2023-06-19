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Белгородец Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator

19 июня 2023, 08:29
Фото: страница Вадима Немкова в соцсети
Боец победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297, который прошёл в Чикаго.

17 июня белгородец Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Поединок продлился пять раундов. Итоги подвели судьи. Теперь на счету Вадима Немкова 17 побед и два поражения.

Напомним, что 19 ноября в Чикаго боец Вадим Немков выиграл бой у американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 и получил в награду миллион долларов. Брат Немкова Виктор 11 ноября прошлого года провёл схватку в Киргизии и завоевал титул чемпиона мира по спортивному и боевому самбо. Последний раз Виктор Немков получал эту награду 11 лет назад.

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#Bellator#Алина Харина#Титульный бой#Спорт#Белгородская область#Вадим Немков
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