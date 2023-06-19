Белгородец Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
17 июня белгородец Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе.
Поединок продлился пять раундов. Итоги подвели судьи. Теперь на счету Вадима Немкова 17 побед и два поражения.
Напомним, что 19 ноября в Чикаго боец Вадим Немков выиграл бой у американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 и получил в награду миллион долларов. Брат Немкова Виктор 11 ноября прошлого года провёл схватку в Киргизии и завоевал титул чемпиона мира по спортивному и боевому самбо. Последний раз Виктор Немков получал эту награду 11 лет назад.