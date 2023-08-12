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Published Сегодня, 10:52

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Немков готов перейти в другую весовую категорию после разговора с Емельяненко

Немков готов перейти в другую весовую категорию после разговора с Емельяненко

12 августа 2023, 10:52
Фото: 1MI
Чемпион Bellator из Белгородской области Вадим Немков заявил, что готов отказаться от своего титула, чтобы перейти в тяжёлый вес. Об этом пишет Forbes.

Боец ММА Вадим Немков готов отказаться от титула чемпиона Bellator. В планах у спортсмена освободить титул в полутяжёлом весе ради перехода в новую весовую категорию.

Немков решил перейти в тяжёлый дивизион — там он будет чувствовать себя комфортнее. По словам бойца, он побеседовал с Фёдором Емельяненко, и они вместе решили, что Немкову стоит перейти в тяжёлый вес.

«Я становлюсь старше, с каждым боем мне становится всё труднее сбросить вес. Раньше мне было комфортно тренироваться в 103 кг, а сейчас я не чувствую себя в этом весе сильным и опасным», — цитирует бойца MMA Junkie.

Как пишет Forbes, спортсмен признался, что он хочет провести следующий поединок с победителем боя между американцем Райаном Бейдером и британцем Линтоном Васселлом.

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#Наталья Корявых#Вадим Немков#Фёдор Емельяненко#Белгородская область#Спорт#Bellator#Тяжёлый вес#Полутяжёлый вес#ММА#Бой
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