Немков готов перейти в другую весовую категорию после разговора с Емельяненко

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Боец ММА Вадим Немков готов отказаться от титула чемпиона Bellator. В планах у спортсмена освободить титул в полутяжёлом весе ради перехода в новую весовую категорию.
Немков решил перейти в тяжёлый дивизион — там он будет чувствовать себя комфортнее. По словам бойца, он побеседовал с Фёдором Емельяненко, и они вместе решили, что Немкову стоит перейти в тяжёлый вес.
«Я становлюсь старше, с каждым боем мне становится всё труднее сбросить вес. Раньше мне было комфортно тренироваться в 103 кг, а сейчас я не чувствую себя в этом весе сильным и опасным», — цитирует бойца MMA Junkie.
Как пишет Forbes, спортсмен признался, что он хочет провести следующий поединок с победителем боя между американцем Райаном Бейдером и британцем Линтоном Васселлом.