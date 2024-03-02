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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Фото тематическое

«Есть над чем работать»: Александр Емельяненко — о победе младшего брата в поединке

2 марта 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Фото тематическое

Младший брат белгородских бойцов Емельяненко победил Али Хейбати

Иван Емельяненко одержал победу единогласным решением судей над иранским бойцом Али Хейбати. Победа над соперником для Емельяненко-младшего стала второй подряд, сообщает «Чемпионат».

Боец смешанных единоборств, младший брат Александра и Фёдора Емельяненко, Иван Емельяненко одержал победу над иранским бойцом Али Хейбати по решению судей. Это стало для Емельяненко второй победой подряд. Бой продлился все три раунда.

Как пишет издание, предыдущий бой Емельяненко-младшего был с Юрием Рябым. Иван также тогда одержал победу по раздельному решению судей. Что касается Хейбати, то в его копилке пять побед и четыре поражения.

Александр Емельяненко уже прокомментировал бой, в котором участвовал его младший брат. По словам бойца, Ивану ещё есть над чем работать.

«Он молодой, как боец ещё неопытный, поэтому я указываю ему на ошибки. Укажу ему, укажу тренеру его над чем работать, что нужно исправлять», — отметил Емельяненко-старший.

Ранее ещё один белгородский боец Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением. Он заявил, что посвятил свою победу Белгороду.

Немков вернулся в Белгород после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии
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#Белгородская область#Спорт#ММА#Смешанные единоборства#Александр емельяненко#Иран#Белгород#Наталья Корявых#Иван емельяненко
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