В Белгородской области выявили 44 новых случая COVID-19

В Белгородской области за сутки у 44 человек зарегистрировали COVID-19, сообщает федеральный штаб. Выписали в то же время ещё 42 пациента. Всего в регионе выздоровели 7120 человек.
Всё ещё не совпадают данные по скончавшимся в Белгородской области пациентам. В региональной статистике говорится о 58 жертвах, в федеральной — о 55.
Всего в Белгородской области зарегистрировали 7786 случаев заражения COVID-19.
В России за прошедший день диагноз подтвердили у 5363 человек. За всё время наблюдений зарегистрировали 1 046 370 заражённых.
Выписали ещё 5915 россиян. Избавиться от заболевания удалось 862 373 пациентам.
За сутки в статистику скончавшихся от коронавирусной инфекции внесли 128 человек, всего — 18 263.