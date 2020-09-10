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В Белгородской области выявили 44 новых случая COVID-19

10 сентября 2020, 07:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
Завершили лечение ещё 42 человека. Новых случаев летального исхода за сутки не зарегистрировали. Всего в регионе у 7786 пациентов подтвердили коронавирусную инфекцию.

В Белгородской области за сутки у 44 человек зарегистрировали COVID-19, сообщает федеральный штаб. Выписали в то же время ещё 42 пациента. Всего в регионе выздоровели 7120 человек.

Всё ещё не совпадают данные по скончавшимся в Белгородской области пациентам. В региональной статистике говорится о 58 жертвах, в федеральной — о 55.

Всего в Белгородской области зарегистрировали 7786 случаев заражения COVID-19.

В России за прошедший день диагноз подтвердили у 5363 человек. За всё время наблюдений зарегистрировали 1 046 370 заражённых.

Выписали ещё 5915 россиян. Избавиться от заболевания удалось 862 373 пациентам.

За сутки в статистику скончавшихся от коронавирусной инфекции внесли 128 человек, всего — 18 263.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Общество
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