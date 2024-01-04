Владимир Зотов

Он является миллиардером, но пока не долларовым, депутатом Белгородской облдумы и генеральным директором ГК «Агро-Белогорье». А ещё по совместительству занимает лидирующие позиции во влиятельной бизнес-империи, в структуру которой входит его верная соратница Лариса Ковалёва с сыном Антоном Ковалёвым, а также дочь Лина Зотова.



Быстрый карьерный рост Владимира Зотова начался в 80-х. Вместе с должностью директора продовольственной корпорации он занимал ключевые позиции в администрации экс-главы области Евгения Савченко, постепенно расширяя свои возможности и сферу влияния.



После ухода Савченко с поста руководителя области, Зотов очень быстро нашёл общие интересы с новым главой региона. Бизнесмен с опытом чиновника в прошлом предпочитает зарабатывать, а не враждовать. Он пытается сделать жизнь прифронтового региона лучше, но при этом не упускает возможности воспользоваться имеющимися привилегиями и инструментами. Подробнее

Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области. После назначения и прибытия в регион, он сделал ставку на искренность. И она сработала. В 2021 году за Гладкова проголосовали 78,79% избирателей. Сформировав новое правительство, сегодня по рейтингу поддержки он соперничает разве что с Рамзаном Кадыровым, Кремль менять главу региона в обстановке СВО вряд ли захочет. Однако это может произойти, если опыт и умения Гладкова потребуются для решения задач федерального центра. Подробнее

Геннадий Бобрицкий Он был одним из значимых людей в вертикали власти бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. За 14 лет Бобрицкий смог пройти путь от директора Белгородского сельского потребительского общества до зампредседателя облправительства, где он занимался инвестициями, ресурсным обеспечением и торговлей.



В настоящее время в регионе и за его пределами Бобрицкого знают как руководителя одного из самых крупных производителей мяса птицы в России ГК «Приосколье». Также славу ему принёс арест. В июле бизнесмена попал под стражу. Он, как и его «коллега» Владимир Тебекин, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее

Владимир

Чуев Профессор, доктор технических наук, автор нескольких десятков зарегистрированных в России патентов. Уже более 30 лет он вместе со своей семьёй и коллегами строит и развивает бизнес-империю в стоматологической отрасли. На сегодняшний день предпринимателю принадлежат доли в 17 фирмах, которые, так или иначе, относятся к стоматологии.



Несмотря на смену власти в регионе, имея за плечами многолетний опыт работы и неплохие финансовые показатели за прошедшие периоды, бизнес Чуевых имеет большой запас прочности. Подробнее

Сергей Гусев Владелец кондитерской фабрики «Славянка» начинал с должности главного инженера на Старооскольской кондитерской фабрике. Сегодня благодаря многочисленным годам активной деятельности и значительным финансовым достижениям, Гусев и его семья крепко стоят на ногах. Несмотря на случайные финансовые убытки, его фирмы демонстрируют существенную рентабельность и остаются независимыми от изменений в руководстве региона и сложного государственного заказа. Подробнее

Игорь Барщук Белгородский депутат и бизнесмен. Одно из самых известных предприятий, которым руководил Барщук, было ЗАО «Белая Птица». Это была одна из ведущих компаний в сфере АПК, не только в Белгородской области, но и в Черноземье. Но то ли ошибка высшего менеджмента, то ли стечение обстоятельств – компания обанкротилась, а сам Барщук погряз в судебных разбирательствах.



На сегодняшний день Барщук является председателем совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе. Пока он не делает поспешных шагов в бизнесе, приумножая прибыль фирм, которые уже есть во владении его семьи. Подробнее

Евгений Савченко Экс-глава Белгородской области. Взлётной полосой в его карьере стал конституционный кризис в 1993 году. Савченко в нужный момент встал на сторону президента Бориса Ельцина, который отплатил ему постом главы Белгородской области.



За 27 лет на посту Савченко создал «большую белгородскую семью». В её состав вошли надёжные партнёры и друзья, которые зачастую и занимали хорошие места у власти. Семейные и партнёрские отношения встречались как среди представителей областного правительства, так и городской администрации.



Сегодня Савченко является сенатором Российской Федерации - представителем от законодательной власти Белгородской области. Пока он не высовывается, чтобы избежать участия в скандальных историях, которые могут стоить ему высокой должности. Подробнее

Владимир Тебекин Это одна из самых противоречивых персон Белгородской области. С одной стороны, он являлся одним из самых успешных предпринимателей региона, но с другой, начал свой жизненный путь с бизнеса, история которого покрыта мраком. Позже он стал вести дела через своих сыновей Дмитрия и Михаила, а также жену Татьяну, а сам занимался развитием спорта.



После ухода экс-губернатора Евгения Савченко с высокого поста Владимир Тебекин потерял былую силу. В начале июня текущего года его взяли под арест и обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее