     ВЛАДЕЛЬЦЫ
Белгородской области

Кто они?

В уходящем году журналисты Бел.Ру собирали информацию и рассказывали о людях, которые так или иначе оказывают существенное влияние на жизнь Белгородской области.
Кто они, «владельцы» региона? Напоминаем ниже.

В проект «Владельцы Белгородской области» попали восемь персон и группа лиц, связанная с Яковлевским ГОКом. Это люди, имена которых знает практически каждый житель региона. Порой от их решений зависят судьбы людей. С чего начинался путь этих важных персон? Как им удалось достичь подобных высот? И что скрывается за миллиардными владениями?

Группа Яковлевского ГОКа
Зотов
Тебекин
Гладков
Бобрицкий
Савченко
Чуев
Гусев
Барщук
Белгородская область
Владимир Зотов

Владимир Зотов

Он является миллиардером, но пока не долларовым, депутатом Белгородской облдумы и генеральным директором ГК «Агро-Белогорье». А ещё по совместительству занимает лидирующие позиции во влиятельной бизнес-империи, в структуру которой входит его верная соратница Лариса Ковалёва с сыном Антоном Ковалёвым, а также дочь Лина Зотова.

Быстрый карьерный рост Владимира Зотова начался в 80-х. Вместе с должностью директора продовольственной корпорации он занимал ключевые позиции в администрации экс-главы области Евгения Савченко, постепенно расширяя свои возможности и сферу влияния.

После ухода Савченко с поста руководителя области, Зотов очень быстро нашёл общие интересы с новым главой региона. Бизнесмен с опытом чиновника в прошлом предпочитает зарабатывать, а не враждовать. Он пытается сделать жизнь прифронтового региона лучше, но при этом не упускает возможности воспользоваться имеющимися привилегиями и инструментами.

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Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области. После назначения и прибытия в регион, он сделал ставку на искренность. И она сработала. В 2021 году за Гладкова проголосовали 78,79% избирателей. Сформировав новое правительство, сегодня по рейтингу поддержки он соперничает разве что с Рамзаном Кадыровым, Кремль менять главу региона в обстановке СВО вряд ли захочет. Однако это может произойти, если опыт и умения Гладкова потребуются для решения задач федерального центра.

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Геннадий Бобрицкий

Геннадий Бобрицкий

Он был одним из значимых людей в вертикали власти бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. За 14 лет Бобрицкий смог пройти путь от директора Белгородского сельского потребительского общества до зампредседателя облправительства, где он занимался инвестициями, ресурсным обеспечением и торговлей.

В настоящее время в регионе и за его пределами Бобрицкого знают как руководителя одного из самых крупных производителей мяса птицы в России ГК «Приосколье». Также славу ему принёс арест. В июле бизнесмена попал под стражу. Он, как и его «коллега» Владимир Тебекин, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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Владимир Чуев

Владимир
Чуев

Профессор,  доктор технических наук, автор нескольких десятков зарегистрированных в России патентов. Уже более 30 лет он вместе со своей семьёй и коллегами строит и развивает бизнес-империю в стоматологической отрасли. На сегодняшний день предпринимателю принадлежат доли в 17 фирмах, которые, так или иначе, относятся к стоматологии.

Несмотря на смену власти в регионе, имея за плечами многолетний опыт работы и неплохие финансовые показатели за прошедшие периоды, бизнес Чуевых имеет большой запас прочности.

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Сергей Гусев

Сергей Гусев

Владелец кондитерской фабрики «Славянка» начинал с должности главного инженера на Старооскольской кондитерской фабрике. Сегодня благодаря многочисленным годам активной деятельности и значительным финансовым достижениям, Гусев и его семья крепко стоят на ногах. Несмотря на случайные финансовые убытки, его фирмы демонстрируют существенную рентабельность и остаются независимыми от изменений в руководстве региона и сложного государственного заказа.

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Игорь Барщук

Игорь Барщук

Белгородский депутат и бизнесмен. Одно из самых известных предприятий, которым руководил Барщук, было ЗАО «Белая Птица». Это была одна из ведущих компаний в сфере АПК, не только в Белгородской области, но и в Черноземье. Но то ли ошибка высшего менеджмента, то ли стечение обстоятельств – компания обанкротилась, а сам Барщук погряз в судебных разбирательствах.

На сегодняшний день Барщук является председателем совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе. Пока он  не делает поспешных шагов в бизнесе, приумножая прибыль фирм, которые уже есть во владении его семьи.

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Евгений Савченко

Евгений Савченко

Экс-глава Белгородской области. Взлётной полосой в его карьере стал конституционный кризис в 1993 году. Савченко в нужный момент встал на сторону президента Бориса Ельцина, который отплатил ему постом главы Белгородской области.

За 27 лет на посту Савченко создал «большую белгородскую семью». В её состав вошли надёжные партнёры и друзья, которые зачастую и занимали хорошие места у власти. Семейные и партнёрские отношения встречались как среди представителей областного правительства, так и городской администрации.

Сегодня Савченко является сенатором Российской Федерации - представителем от законодательной власти Белгородской области. Пока он не высовывается, чтобы избежать участия в скандальных историях, которые могут стоить ему высокой должности.

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Владимир Тебекин

Владимир Тебекин

Это одна из самых противоречивых персон Белгородской области. С одной стороны, он являлся одним из самых успешных предпринимателей региона, но с другой, начал свой жизненный путь с бизнеса, история которого покрыта мраком. Позже он стал вести дела через своих сыновей Дмитрия и Михаила, а также жену Татьяну, а сам занимался развитием спорта.

После ухода экс-губернатора Евгения Савченко с высокого поста Владимир Тебекин потерял былую силу. В начале июня текущего года его взяли под арест и обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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Группа Яковлевского ГОК

Группа Яковлевского ГОКа

В данную группу входят как известные всем бизнесмены, так и предприниматели, которые держатся в тени.

Алексей Мордашов - владелец ПАО «Северсталь». Непосредственно или через фирмы-посредники он владеет 77,03% акций ПАО «Северсталь». Также бизнесмену принадлежит 97,54% акций «Севергрупп».

Александр Шевелев - гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» (УК ПАО «Северсталь»). В его профессиональном пути такие должности как вице-мэр Череповца, вице-губернатор Вологодской области, гендиректор ОАО «Северсталь-метиз» и «Свеза».

Денис Голубничий - он проработал в Костомукше на «Карельском окатыше», потом возглавлял Оленегорский горно-обогатительный комбинат, а позже стал руководителем Яковлевского ГОКа.

Виталий Черномырдин - сын бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, который до 2017 года через компанию «Металл-групп» владел Яковлевским ГОКом.

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