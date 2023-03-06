Владельцы Белгородской области. Самый богатый Владимир Зотов и «Агро-Белогорье»

Не без участия Евгения Савченко Владимир Зотов получил льготы на землю во время строительства аквапарка и аэропорта. Что касается последнего, после того, как его приобрела компания, головной офис которой находится на Кипре, депутаты горсовета Белгорода единодушно поддержали инициативу лишить аэропорт льготы по земельному налогу. Примечательно, что новому собственнику аэропорт достался после реконструкции, которая оценивалась в 4,7 млрд рублей. В ходе банкротства в 2017 году рыночная стоимость аэропорта достигала 5,5 млрд рублей, а сам Зотов получил его за 1,8 млрд рублей (речь идёт о терминале и земельном участке под ним). Но Зотов не скрывал, что был заинтересован в поиске покупателей на актив, но из-за их отсутствия начал развивать его сам. В 2017 году бизнесмен заявил, что если аэропорт купят, он не будет против.