Владельцы Белгородской области. Самый богатый Владимир Зотов и «Агро-Белогорье»

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Владимир Зотов - миллиардер, депутат Белгородской облдумы и генеральный директор ГК «Агро-Белогорье» и по совместительству лидер влиятельной бизнес-империи.
В целом участие Зотова в УК фирм представлено ниже:
Верная соратница и бизнес-партнёр Зотова - Лариса Ковалёва. Во многих его компаниях она занимает руководящие посты. Благодаря этому Ковалёвой удалось ворваться в тройку самых богатых людей Белгородской области в 2022 году. За годы дружбы с Зотовым она обзавелась своими богатствами. Примечательно, что в большинстве случаев одним из совладельцев фирм, так или иначе, является Зотов. Вот как выглядит список компаний, которые приносят прибыль самой богатой женщине области - неплохо, с учётом, что ей в большей части активов принадлежит не более 5%:
В «большую игру» Ковалёва подтянула и своего сына Антона Ковалёва. На сегодняшний день ему принадлежит убыточная автомойка «Сервис» в Белгороде, при этом он является гендиректором крупных компаний Зотова, таких как «Мастерфест» и «Парк аттракционов». А ещё он руководит белгородским аквапарком — крупнейшим «немясным» активом Зотова.
Не отстаёт дочь бизнесмена — Лина Зотова. В большой политике она пока замечена не была, но у неё свой бизнес по предоставлению парикмахерских услуг и организации деятельности салонов красоты. Кроме этого, в 2021 году отец передал ей 100% доли уставного капитала компании «Белогорье», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также Зотова является совладелицей компании ООО «Крит», которая управляет через фирму «Южный полюс» «Сити Моллом» — одним из самых больших торгово-развлекательных центров в Белгороде. Но кроме фирмы «Южный полюс» все остальные её компании за 2021 год ушли в убыток.
Немного приоткрыл закулисье жизни Зотовых его внук Владимир Воргуль (сын Лины Зотовой). Ведущему youtube-канала «Дымоход» парень рассказал, что дедушка (Владимир Зотов) — как глава семьи. А сам «наследник престола» за раз может потратить под миллион рублей на подарки.
Владимир Зотов родился в селе Дубовка Московской области. О родителях и биографии до учёбы в институте известно очень мало. В 1976 году Зотов окончил Белгородский технологический институт строительных материалов по специальности инженер-механик. Затем (в 1990 году) — Белгородский кооперативный институт. Получает вторую специальность — экономика торговли.
После окончания технологического института политик пошёл в армию. Отслужив два года, Зотов начинает карьеру — с 1978-го и до 1985 года работает в комсомольских и партийных органах Белгородской области. Именно этот период биографии характеризуется быстрым карьерным ростом бизнесмена. Тогда же он и пересекался с экс-главой региона Евгением Савченко.
В 1985 году Зотов стал председателем правления Белгородского райпотребсоюза и руководил тысячным коллективом. Эту должность он занимал до 1998 года. В это время потребительская кооперация уже была одной из рыночных структур, так что с этого момента можно отсчитывать время занятия предпринимательством.
Ставку на Зотова сделали в конце 1990-х. Тогда (в 1999 году) сразу после губернаторских выборов, Евгений Савченко издаёт постановление № 710 «О мерах по экономическому оздоровлению неплатёжеспособных сельскохозяйственных предприятий области». За пять лет до этого губернатор выступил с инициативой покупки крупных земельных участков областной администрацией. На них в последующем и стали создаваться первые агрохолдинги в регионе. Но фермеры отказывались уступать земли холдингам, которые были связаны с местной властью. Точку в данных спорах и ставило постановление, которое позволило официально объявить значительную часть таких хозяйств убыточными.
Примерно в это же время Владимира Зотова назначают директором «Областной продовольственной корпорации». Данную организацию создавали для работы с сельхозпроизводителями. А в её задачи входили закупка продукции, обеспечение сельских жителей удобрениями и кормами для животных.
Параллельно шесть лет в середине нулевых Владимир Зотов занимал ключевые должности в администрации Савченко. Он был заместителем председателя правительства, главой департамента экономической безопасности, главой департамента экономического развития, постепенно расширяя свои возможности и сферу влияния.
Говоря об истоках, о начале, я всегда отмечаю дальновидность и решительность нашего губернатора, а ныне сенатора, Евгения Степановича Савченко. Я уже не раз рассказывал о том дне, который, как я считаю, был своего рода судьбоносным не только в моей жизни, но и в истории развития отечественного агропромышленного кластера страны. С 2000 года я работал заместителем губернатора, руководил департаментом экономического развития. Возвращаясь с одной из поездок в район, мы проезжали почти разрушенный комплекс в Корочанском районе Белгородской области, где в советские годы содержался КРС. Евгений Степанович решил остановиться здесь. Он с грустью в глазах и оптимизмом в голосе сказал: надо восстанавливать и развивать. Не будучи узкими специалистами в свиноводстве, мы стали привлекать зарубежных специалистов, обучать персонал, привезли чистопородных животных из Европы. Так успешно запустили первую в стране площадку по промышленному производству свинины. Стартап оказался эффективным.
Цитата Владимира Зотова из корпоративной газеты «Агро-Белогорье»
Но не все фермеры и тогда ещё начинающие аграрии просто так соглашались лишаться своих активов в Белгородской области.
К примеру, в 2005 году, когда Зотов был заместителем губернатора, власти предложили фермеру из Борисовского района Валерию Вакуленко продать свои сельскохозяйственные корпусы, в которые он вложил миллионы. Вакуленко отказался, потому что посчитал, что у него пытаются выкупить всё «за копейки». Вскоре против него возбудили уголовное дело за неуплату налогов, и он отправился в тюрьму. За это время его комплекс по выращиванию крупного рогатого скота превратился в свинокомплекс, который сейчас является частью «Агро-Белогорья».
По итогам отбиться от уголовного преследования Вакуленко удалось, но вернуть свои бизнес — нет. В октябре 2016 года суд признал обвинения против Зотова не соответствующими действительности и присудил Вакуленко выплатить бывшему замгубернатора 100 000 рублей за ущерб репутации и нравственные страдания.
В 2007 году по инициативе Савченко было создано «Агро-Белогорье» как управляющая компания облправительства. Сейчас это крупнейший российский производитель свинины. Гендиректора группы Владимира Зотова в большой бизнес тоже делегировал Савченко, у которого тот работал заместителем: ему передали 95% компании.
Изначально компания «Агро-Белогорье» управляла свинокомплексами, а потом становилась их собственником. Алгоритм был следующий: средства в свинокомплексы вкладывала администрация, а затем продавала их «Агро-Белогорью». Как рассказывал сам Зотов, эти сделки финансировались за счёт прибыли и кредитов в банках. По кредитам всё более-менее понятно, а вот за счёт чего получалась та самая прибыль — тема для отдельного расследования.
Ещё 5% «Агро-Белогорья» отдали первому заместителю Зотова Ларисе Ковалёвой, которая перешла в холдинг вместе с Зотовым из обладминистрации. Сама Ковалёва родом из Коми. В 1983 году окончила Белгородское среднее профессионально-техническое училище. А через шесть лет завершила обучение во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».
Лариса Ковалёва являлась депутатом городского совета Белгорода и была включена в состав постоянной комиссии по экономической политике и муниципальной собственности. Свою карьеру в «Агро-Белогорье» она начинала с должности первого заместителя гендиректора — директора по экономике и финансам. Но после того, как Зотов возглавил созданный в группе компаний совет директоров, Ковалёва заняла пост генерального директора.
Не без участия Евгения Савченко Владимир Зотов получил льготы на землю во время строительства аквапарка и аэропорта. Что касается последнего, после того, как его приобрела компания, головной офис которой находится на Кипре, депутаты горсовета Белгорода единодушно поддержали инициативу лишить аэропорт льготы по земельному налогу. Примечательно, что новому собственнику аэропорт достался после реконструкции, которая оценивалась в 4,7 млрд рублей. В ходе банкротства в 2017 году рыночная стоимость аэропорта достигала 5,5 млрд рублей, а сам Зотов получил его за 1,8 млрд рублей (речь идёт о терминале и земельном участке под ним). Но Зотов не скрывал, что был заинтересован в поиске покупателей на актив, но из-за их отсутствия начал развивать его сам. В 2017 году бизнесмен заявил, что если аэропорт купят, он не будет против.
Сама продажа аэропорта, который строился за счёт федеральных средств и потом был отдан ГК «Агро-Белогорье», совпала по времени с уходом Евгения Савченко с поста губернатора. Взаимосвязаны ли эти события или являются простым совпадением, наверняка сказать сложно, но определённые закономерности прослеживаются.
Они заключаются в том, что на реконструкцию аэропорта были потрачены не только деньги из федерального бюджета, но и личные сбережения влиятельных людей Белгородской области, в том числе и Геннадия Бобрицкого. После того, как все работы завершились и пора было делить активы компании, а в перспективе — и прибыль, Зотов оказался единственным владельцем, оставив за бортом крупные «кошельки». В дальнейшем владелец «Агро-Белогорья», вероятно, с радостью избавился от не самого выгодного актива.
На сегодняшний день, помимо ГК «Агро-Белогорье» со свинокоплексами и зерновыми компаниями, приносящей основную прибыль, у депутата есть ряд организаций в развлекательно-культурной отрасли, которые не настолько прибыльные. Речь идёт об аквапарке (убыток за 2021 год — 48,3 млн рублей), динопарке (убыток 1,9 млн рублей), зоопарке, курортном эко-отеле и ресторане «Ривьера». А ещё предпринимателю принадлежит клиника «Евромед», с которой связана скандальная история. В конце июля 2022 года стало известно, что в областном центре переименовали остановку «Улица 5 Августа», добавив к ней формулировку «клиника ‘’Евромед-премиум’’».
Решение городской администрации взбудоражило общественность, которая выступила против такой инициативы. Горожане обратились к главе региона Вячеславу Гладкову с просьбой вернуть остановке прежнее название. Губернатор удивился переименованию и заверил, что вернут первоначальное название.
В мэрии Белгорода журналистам «Бел.Ру» рассказали, что решение о дополнении наименования остановки «Улица 5 Августа» формулировкой «клиника ‘’Евромед-премиум’’» принял департамент городского хозяйства 1 июня 2022 года. Но 26 июля этот же департамент ранее принятое решение отменил.
Не так давно разрешился вопрос с владельцем детского города мастеров «Мастерславля» в Белгороде. В июле 2022 года администрация Белгорода выкупила долю основного учредителя «Мастерславля» — ГК «Агро-Белогорье» по рыночной цене. Стоит отметить, что доля группы компаний в общем уставном капитале детского города мастеров (69,6%) оценивалась в 270 млн рублей. Вместе с тем размер участия ГК в уставном капитале составлял 201,9 млн рублей. В кулуарах обсуждали, что соцобъект пришлось выкупать, чтобы не потерять его. Дохода он не приносил, а помещение на лакомой земле могло уйти в аренду сетевикам.
После совершения сделки, доля участия мэрии в акционерном обществе изменилась с 26% до 100%. Но сколько средств городские власти потратили на покупку акции, они не сообщили. Ранее сообщалось, что выкуп может обойтись в сумму более 281 млн рублей. Деньги на эти цели планировали взять из городского бюджета.
Выкуп «Мастерславля» мэрией должны были обсудить ещё в конце июня. Однако тогда экс-мэр Белгорода Антон Иванов предложил снять вопрос с повестки для проработки деталей. После этого он покинул свой пост.
Кроме ниточек в городских структурах, у Зотова есть рычаги влияния и на областном уровне, так как он является депутатом Белгородской облдумы — заместителем председателя и членом комитета по агропромышленному комплексу, природопользованию и экологии. А на федеральном уровне группа Зотова связана с экс-главой Белгородской области, а сегодня членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгением Савченко.
После ухода Евгения Савченко с поста губернатора, Владимир Зотов достаточно быстро нашёл общий язык с новым главой региона Вячеславом Гладковым. Их часто начали замечать вместе на мероприятиях, а в первый месяц нахождения Гладкова в регионе Владимир Зотов провёл ему экскурсию по местам досуга, которые курирует, — «Мастерславль», зоопарк, Пикник-парк.
Кроме этого, именно компания Зотова («Мастерфест») будет курировать проект создания нового парка аттракционов в Белгороде, а реализацией займётся ещё одна фирма депутата — «Парк аттракционов и развлечений».
Чем больше мы вкладываем в развитие социальной инфраструктуры региона, тем успешнее наш основной агробизнес. Видимо, вселенная нас так благодарит и стимулирует. Вот уже 10 лет мы дарим людям эмоции. Силами нашей команды в регионе появились чудесные локации для семейного и активного отдыха. А прямо сейчас мы строим масштабный парк аттракционов.
Цитата Владимира Зотова из корпоративной газеты «Агро-Белогорье»
Видимо, дело здесь всё же не в благодарности вселенной, а в преференциях, которые Зотов и «Агро-Белогорье» получают для своего бизнеса в регионе.
А ещё компании Владимира Зотова получают субсидии из регионального бюджета в рамках поддержки предприятий агропромышленного комплекса области, предусмотренной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и продовольствия в Белгородской области». Суммы там не громадные, но для поддержки не такого масштабного бизнеса могли бы оказаться очень солидными.
Так, предприятиям, входящим в структуру ГК «Агро-Белогорье», в 2022 году были предоставлены субсидии в размере 100,1 млн рублей (87,8 млн рублей — из федерального бюджета, 12,3 млн рублей — из областного). В 2021 году размер субсидий составил 223,3 млн рублей (201,3 млн рублей — федеральный бюджет, 22 млн рублей — областной).
В целом, по прогнозам экспертов, в свиноводческой отрасли (которая и приносит основную часть прибыли Зотову) прогнозируется дальнейший рост производства, который составит около 5%. А по данным прогноза Национального союза свиноводов (НСС), сделанном на основе мониторинга планов развития компаний отрасли, по итогам 2023 года производство свинины в живом весе может вырасти на 400 000–450 000 т. Это на 8% превышает показатели прошлого года.
При этом есть и определённые риски, которые, в первую очередь, связаны с распространением вируса африканской чумы свиней. По данным заместителя губернатора Юлии Щедриной, за 2021 год в стране было зарегистрировано 486 случаев вспышек АЧС. Тогда же на свинокомплексе в Корочанском районе выявили вспышку африканской чумы свиней. Из-за этого в регионе сожгли 90 тысяч свиней. Всего на 1 декабря 2021 года в Белгородской области зафиксировали десять вспышек африканской чумы свиней. Поэтому, чтобы не допустить распространения заболевания, в области усилят мониторинг. В регионе уже действуют три временных ветеринарных полицейских контрольных поста. Они работают круглосуточно. Там проводится обработка дезсредствами крупного транспорта, который перевозит животных, при въезде на территорию области.
События 2022 года и санкции не оказали влияния на темпы роста производственных показателей, но не обошли нас стороной. В марте этого года в связи с санкционными ограничениями наш холдинг столкнулись с рядом проблем в работе с иностранными поставщиками: сбои в поставках, резкий рост цен на сырье, оборудование, ветеринарные препараты. Но постепенно ситуация нормализовалась. В настоящее время транспортно-логистические связи восстановлены, группа компаний «Агро-Белогорье» продолжает работу с прежними международными партнёрами».
Цитата Владимира Зотова из корпоративной газеты холдинга «Агро-Белогорье»
В целом можно сказать, что группа Владимира Зотова умело адаптируется к бурно меняющейся реальности, а имеющиеся активы и финансовые ресурсы позволяют хорошо себя чувствовать при любой власти. Предприниматель с чиновничьим прошлым предпочитает зарабатывать, а не воевать. Видно желание сделать трудную жизнь прифронтового региона лучше, но при этом и воспользоваться имеющимися возможностями и инструментами.
Отдельный вопрос — что будет с «Агро-Белогорьем» и другими активами Зотова, когда он сам начнёт отходить от дел. Возможно, это будет продажа агропромышленного бизнеса крупным федеральным игрокам, потому что передавать активы без потерь в качестве в близком окружении Зотову, пожалуй, некому.
Пока же он твёрдо стоит на ногах и может себе позволить строительство таких объектов, как парк аттракционов за 1,5 млрд рублей.
Группа Владимира Зотова — лишь первый герой нашего сериала «Владельцы Белгородской области». Далее мы расскажем об остальных объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.