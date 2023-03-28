Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
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Updated Сегодня, 09:24
Раньше Чуев-старший просил поддержки у региональной власти, а теперь может позволить себе свободу действий, которую подкрепляет отлаженный бизнес.
Владимир Чуев – профессор, доктор технических наук, автор нескольких десятков зарегистрированных в России патентов. В 2019 году он вошёл в состав Наблюдательного совета при созданном на базе белгородских вузов научно-образовательном центре «Инновационные решения в АПК». В настоящее время Владимир Чуев является вице-президентом ассоциации торговых и промышленных предприятий стоматологии «Стоматологическая индустрия». Уже более 30 лет он вместе со своей семьёй и коллегами строит и развивает бизнес-империю в стоматологической отрасли.
Чтобы управлять крупным предприятием, Чуев и его партнёры пошли по пути создания подразделений. Так, были выделены активы, выполняющие специфические функции. Вот как Чуев описывал в 2014 году функции подразделений, входящих в структуру бизнеса:
«ЗАО «ВладМиВа» — наш «мозговой центр», то, с чего мы начинали, это научное подразделение. Опытно-экспериментальный завод занимается производством. Торговый дом — это маркетинговая структура. Чтобы вовремя доставлять продукцию нашим покупателям, мы создали транспортную компанию. Стоматологический центр «ВладМиВа» — именно здесь проходят апробацию разрабатываемые компанией новые стоматологические материалы. Наш стоматцентр — одна из крупнейших частных клиник в Белгороде. Центр корпоративного управления — это управленцы, которые выделены в отдельную структуру (бухгалтерия, информационщики, реклама и т.д)».
Цитата Владимира Чуева из материалов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
На сегодняшний день Владимиру Чуеву принадлежат доли в 17 компаниях, которые, так или иначе, относятся к стоматологии.
По стопам отца пошёл и сын – Валентин Чуев. С 2008 года он является сотрудником НИУ «БелГУ», где работает доцентом кафедры терапевтической стоматологии в мединституте. В своё время он окончил университет по специальности «стоматология», отучился в ординатуре по специальности «терапевтическая стоматология» и защитил кандидатскую диссертацию.
По результатам защиты Валентину Чуеву присудили степень кандидата медицинских наук. В 2016 году получил звание врача высшей категории. А в 2017 году был награждён орденом «За заслуги перед стоматологией II степени». В настоящее время он является совладельцем долей в 11 фирмах отца. Кроме этого, он депутат Белгородского горсовета по одномандатному избирательному округу № 24. Входит в состав постоянной комиссии по социальной политике и развитию солидарного общества.
Что касается супруги главы семьи, Марии Чуевой, она также недалека от бизнеса. Ей принадлежат доли в 13 компаниях, где одними из совладельцев являются Владимир и Валентин Чуевы. При этом, если отец и сын часто появляются на публике, Мария Чуева старается держаться в тени. И у неё это получается.
По итогам 2020 года Владимир Чуев занял 18-е место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. Его сын, Валентин, оказался на 72-й строчке рейтинга, а Мария Чуева — на 52-й. По итогам 2021 года Владимир и Мария Чуевы чуть сдали позиции, опустившись на 25-е и 61-е места соответственно, а Валентин в сотню богатейших белгородцев и вовсе не попал.
Деловыми партнёрами Владимира Чуева являются Сергей Кривошапов и Андрей Бузов. По одной из версий, они могут быть коллегами Чуева по работе в восьмидесятые годы.
По данным Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, стоматологическими материалами Владимир Чуев занялся ещё в восьмидесятые годы. Тогда он был младшим научным сотрудником белгородского филиала витаминного института. И по долгу работы занимался вместе с коллегами разработкой медной амальгамы для зубных пломб. Также Чуев непосредственно отвечал за её производство на витаминном комбинате.
В то время пациентам ставили более щадящие «серебряные» пломбы. Но когда в стране обнаружился дефицит серебра, министерство медпромышленности поставило самым крупным предприятиям задачу возобновить производство медной амальгамы для пломбирования молочных зубов. Наш завод был системообразующим в Белгороде, и потому часть проекта досталась нам.
Цитата Владимира Чуева из материалов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Тогда стоматклиники СССР закупали материалы и оборудование у трёх крупных профильных производителей. Совместно они каждый год выпускали для стоматологов более 1 млн единиц инструментов и расходников. Также в стране работали ещё десятки локальных производственных организаций. А единственным, говоря современным языком, дистрибьютором была фирма «Союзмедтехника».
Белгородское производство амальгамы было успешным. После наладки производства медных пломб, витаминный институт приступил к выпуску серебряных. Но в стране началась перестройка, предприятие фактически перестало работать, а сотрудников отпустили в свободное плавание.
Тогда Владимир Чуев вместе с супругой и ещё двумя коллегами-химиками учредили частную фирму «ВладМиВа». Своё существование она начала 23 сентября 1992 года. Владимир Чуев назвал предприятие первыми буквами своего имени, жены Марии и сына Валентина.
Небольшая компания занималась разработкой стоматрасходников и инструментов. Свои технологии организация продавала заводам, а те расплачивались по бартеру — продуктом, который произвели по этой технологии.
Мы перепродавали всё это поликлиникам, а заодно выясняли у стоматологов, что им ещё нужно. Они называли изделия, мы искали завод, который их производил, покупали и перепродавали в поликлиники. К концу 90-х работали уже со всеми существующими в стране стоматологическими предприятиями.
Цитата Владимира Чуева из материалов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Через два года после начала работы бизнесмены открыли филиалы в пяти городах. Среди них Курск, Орёл, Старый Оскол, Воронеж и Москва. В то время стоматологи, пытаясь выжить, открывали частные стоматкабинеты, что было выгодно для продаж «ВладМиВы». Год от года объёмы реализации увеличивались в разы — с 100 единиц в 1994 году до 200 тысяч в 1997 году.
Несмотря на слаженность, в схеме был только один недостаток. Всё дело в том, что за технологию «ВладМиВы» компании, которые также работали не в самых лучших условиях, не спешили отдавать деньги. В итоге выстроенная цепочка периодически давала сбой. Это стало толчком для Чуева и его партнёров — они решили наладить собственное производство.
Владимир Чуев попал на приём к губернатору Евгению Савченко и попросил выделить помещение для завода. Последний дал добро и поручил мэру подготовить список. В перечне было 15 заводов. Они находились в Белгороде и были в плачевном состоянии. В итоге фирма Чуева получила площадь в 3000 «квадратов», которые впоследствии выкупила.
Изначально компания производила простые стоматрасходники по собственным технологиям. Речь идёт о пломбировочных материалах, пастах, жидкостях. Затем через свою дочернюю компанию шла продажа продукции поликлиникам. Полученная выручка сразу вкладывалась в разработку новых продуктов. С товарами собственного производства «ВладМиВа» уже попала на конкурентный рынок.
Звёздным часом для компании Чуева стал дефолт 1998 года. В год кризиса продажи «ВладМиВы» выросли в два раза.
Если до этого нас поджимали импортёры, то теперь, когда курс рубля к доллару упал в полтора раза, мы обнаружили, что на рынке для нас освободилось место. Мы прямо предлагали стоматологам: «Ребята, у нас есть те же материалы, но в два-три раза дешевле». Конечно, им это было интересно.
Цитата Владимира Чуева из материалов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
В начале «нулевых» компания продавала уже более 1 млн различных единиц продукции. Каждый год на рынке появлялось по пять-шесть новых товарных наименований. Дистрибьюторский дивизион «ВладМиВы» не ограничивался номенклатурой собственного производства или других отечественных предприятий, а сотрудничал с крупными импортёрами. Прибыль вкладывали в собственные разработки и развитие производства. А коммерческая служба поставляла в научный отдел маркетологические сведения.
В 2002 году был основан торговый дом «ВладМиВа», филиалы которого работают по всей стране. С 2005 года в Белгороде начали открывать стоматологические клиники, которые становятся базой для клинических испытаний и внедрения новых разработок предприятия.
В 2010-м во «ВладМиВе» появилась кафедра медико-технических систем НИУ «БелГУ». Заведующим этой кафедрой становится уже профессор, доктор технических наук Владимир Чуев.
В 2018 году «ВладМиВа» открыла собственный образовательный центр — институт дополнительного стоматологического образования, где лучшие специалисты России делятся своим опытом с белгородскими стоматологами.
Очередной пик роста компании состоялся в конце «нулевых». К этому времени «ВладМиВа» завершила ранее начатые разработки и значительно расширила ассортимент. Речь идёт о выпуске линейки востребованных на рынке композитов. Также компания наладила промышленный выпуск зубных боров, начала делать материалы для остеопластики. Кроме того, владельцы компании выкупили стоматологические технологии завода «Медполимер» в Санкт-Петербурге, который стал банкротом.
Как ранее рассказал Чуев, изначально именно в Санкт-Петербурге хотели открыть площадку, но оказалось, что прежние хозяева продали заводское здание. Поэтому Чуев и партнёры были вынуждены перевезти оборудование в Белгород. Чтобы наладить работу в областном центре, потребовалось ещё несколько лет.
Следующим шагом стал прицел на импортозамещение химического сырья для собственного производства. Партнёром «ВладМиВы» стал Белгородский государственный университет. Чуев договорился, чтобы на базе его фирмы появилась кафедра медико-технических систем вуза.
Так мы замкнули цикл — от производства сырья до собственных стоматологических клиник.
Цитата Владимира Чуева из материалов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Что касается экспортного потенциала, он был бы практически невозможен без поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который в 2008 году объявил программу «Темп», направленную на возмещение инновационным компаниям затрат на сертификацию и продвижение продукции на зарубежных рынках.
Благодаря этой программе мы получили грант 10,8 млн рублей и существенно увеличили свой экспортный потенциал. Критериями для выделения гранта было наличие у заявителя интеллектуальной собственности — у «ВладМиВы» 5 патентов и 67 товарных знаков и софинансирование (вложение собственных средств).
Цитата Владимира Чуева из материалов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Сейчас «ВладМиВа» присутствует во всех сегментах стоматологического рынка — от разработки, выпуска и продажи инструментария и материалов до оказания медуслуг в собственной сети зубных клиник.
За годы работы Владимир Чуев сохранил дружеские отношения с экс-главой региона Евгением Савченко. На 60-летие Чуева Савченко наградил его медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени.
Я знаю Владимира Петровича не один десяток лет. Для меня он является образцом настоящего российского предпринимателя, который начал дело с нуля и за счёт своего интеллекта и способностей создал крупное успешное предприятие.
К поздравлениям присоединились экс-председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев и бывший мэр Белгорода Константин Полежаев. А митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил Чуеву медаль Русской православной церкви Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Чудотворца, I степени.
Что касается новой верхушки в Белгородской области, на публике семья Чуевых вместе с представителями региональной власти замечена не была.
Судя по активам, семья не распыляется на другие сферы бизнеса, а занимается только стоматологической отраслью. По оценкам специалистов Минздрава, рынок стоматологии в России уверенно адаптируется к бизнес-реалиям. Отлаживаются поставки из Индии, Китая, Южной Кореи. Также в логистическую цепочку включился и Казахстан.
По итогам, имея за плечами многолетний опыт работы и неплохие финансовые показатели за прошедшие периоды, бизнес Чуевых имеет большой запас прочности. В должной степени предпринимательство подкреплено и с политической, и с научной точек зрения. Налаженное по полному циклу стоматологическое дело не зависит от смены региональной власти и сложной системы государственного заказа. Владимир Чуев может позволить себе свободу действий, не завися от чьих-то прихотей.
Владимир Чуев и его семья — герои третьей серии сериала Бел.ру «Владельцы Белгородской области». Ранее мы уже успели рассказать о группе «Агро-Белогорье» Владимира Зотова и «Айсберге» Владимира Тебекина. Далее мы расскажем о других объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.