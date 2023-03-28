Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам

Через два года после начала работы бизнесмены открыли филиалы в пяти городах. Среди них Курск, Орёл, Старый Оскол, Воронеж и Москва. В то время стоматологи, пытаясь выжить, открывали частные стоматкабинеты, что было выгодно для продаж «ВладМиВы». Год от года объёмы реализации увеличивались в разы — с 100 единиц в 1994 году до 200 тысяч в 1997 году.