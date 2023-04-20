Владельцы Белгородской области. Яковлевский ГОК от Черномырдина до Мордашова

Стоит также отметить, что при Черномырдине производственная мощность рудника составляла 1 млн тонн в год. Мордашову этих объёмов явно было мало, поэтому после покупки рудника, компания выставила планку — увеличить добычу руды к 2023 году до 5 млн тонн в год. Для этого компания «Северсталь» также должна была инвестировать в развитие предприятия более 20 млрд рублей. Чтобы выяснить, смогло ли предприятие выполнить поставленные цели, редакция Бел.Ру направляла официальный запрос в ГОК. В ответе нам сообщили, что в декабре 2022 года впервые за 25 лет производственного цикла предприятия коллектив преодолел годовую планку в 3 млн тонн руды. То есть, установленных целей к 2023 году добиться не удалось.