Владельцы Белгородской области. Яковлевский ГОК от Черномырдина до Мордашова

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Алексей Мордашов — российский предприниматель, владелец ПАО «Северсталь». Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ПАО «Северсталь», Алексей Мордашов непосредственно или через фирмы-посредники владеет 77,03% акций компании. Также бизнесмену принадлежит 97,54% акций «Севергрупп». Более мелкие медийные и производственные активы контролируются через череповецкое ООО «Алгоритм» (в компании Мордашову принадлежит 100% акций). В 2017 году его холдинг, ПАО «Северсталь», выкупил Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области.
Ещё одним участником данной группы является Александр Шевелев — гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» (УК ПАО «Северсталь»). Гендиректором компании Шевелев был назначен в 2016 году. В его профессиональном пути числится должности вице-мэра Череповца, вице-губернатора Вологодской области, гендиректора ОАО «Северсталь-метиз» и «Свеза».
Ещё одной значимой фигурой является гендиректор «Яковлевского ГОКа» Денис Голубничий. Как рассказывал Голубничий «Абирегу», 15 лет он проработал в Костомукше на «Карельском окатыше», потом возглавлял Оленегорский горно-обогатительный комбинат, позже стал руководителем Яковлевского ГОКа.
Яковлевский ГОК занимается разработкой Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии. Запасы месторождения составляют более 9 млрд тонн богатой железом руды. После прихода Мордашова ЯГОК активно участвует в жизни Белгородской области и играет ключевую роль для бюджета региона.
Стоит отметить, что Яковлевское месторождение открыли в 1953 году геологи Обоянской геолого-разведочной партии. Первую руду подняли в марте 1997 года. В промышленных масштабах добыча руды началась в 2005 году. В 2017 году предприятие перешло во владение крупного металлургического холдинга «Северсталь». Сейчас 99% доли в уставном капитале ГОКа принадлежит компании ООО «Холдинговая горная компания», ещё 1% — АО «Олкон». Управляющей компанией является АО «Северсталь менеджмент».
Известно, что в 2021 году чистая прибыль ЯГОКа составила 6 млрд 630 млн 725 тыс. рублей, выручка от продажи — 18 млрд 780 млн 236 тыс. рублей, чистые активы — 10 млрд 785 млн 478 тыс. рублей, денежный поток — 7 млн 65 тыс. рублей. Доходы составили 19 млрд 522 млн 585 тыс. рублей, расходы — 11 млрд 422 млн 967 тыс. рублей, налоги — 3 млрд 503 млн 738 тыс. 522 рубля.
ООО «Холдинговая горная компания», которой принадлежит 99% доли в УК ЯГОКа, было зарегистрировано в 2003 году в Череповце. Основная отрасль — деятельность по управлению холдинг-компаниями. Гендиректор — Алексей Мордашов.
До 2017 года Яковлевский ГОК принадлежал компании «Металл-групп». Предприятием владели Виталий Черномырдин — сын бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина и бизнесмен Андрей Клямко. В 2017 году предприятие перешло во владение «Северстали». Компания выкупила долг «Металл-групп» на 13,7 млрд рублей.
Как сообщает «Коммерсантъ», спор между двумя предприятиями за управление рудником дошёл до «силового захвата». По данным издания, представители «Северстали» пытались попасть на территорию ГОКа с лета 2017 года, попытки увенчались успехом только в октябре.
«После девятичасовой операции Егору Реневу и уполномоченным им лицам удалось зайти в административное здание рудника. Сотрудники полиции задержали группу лиц, препятствующих господину Реневу (его в ПАО считают единственным легитимным руководителем „Металл-групп“, противоположная сторона таковым называет Виталия Черномырдина. — „Ъ“) и приставам. По фактам сопротивления сотрудникам полиции и судебным приставам проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — сообщили «Коммерсанту» в «Северстали».
Когда приставы попытались войти в здание управления, охранники оказали сопротивление и применили в большом объёме «газ отравляющего действия».
В то же время в «Металл-групп» заявили о «силовом захвате» предприятия «Северсталью». Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу «Металл-групп», судебные приставы и полиция спилили ограждение, а чтобы пройти на территорию, был пущен слезоточивый газ. Из здания всех вывели, остался только Виталий Черномырдин.
В «Северстали» подчёркивали, что «газ был распылён с той стороны оцепленной территории», чтобы воспрепятствовать входу на рудник.
В 2018 году, пишет издание, долги Виталия Черномырдина подошли к рекордной черте. Суд признал за Черномырдиным долг в 17,7 млрд рублей. Суд включил в реестр кредиторов Черномырдина долг перед «Северсталью» — порядка 18 млрд рублей. Эта сумма начала формироваться в начале 2000-х, во времена, когда Черномырдин был основным владельцем рудника.
В 2013 году рудник взял кредит в Газпромбанке. Поручителем выступил сам Черномырдин. Но обязательства заёмщики не исполнили. Долг, как мы уже отмечали выше, выкупили структуры Алексея Мордашова.
В ноябре 2018 года компания «Северсталь» победила в открытом аукционе на покупку 100% акций Яковлевского ГОКа. Предприятие выкупили за 7,9 млрд рублей. Большая часть суммы пошла на оплату долгов кредиторам. Но интересно, что основным кредитором была сама «Северсталь».
По данным «Интерфакса», в декабре 2020 года ПАО «Северсталь» отказалось от финансовых претензий к Черномырдину.
Стоит также отметить, что при Черномырдине производственная мощность рудника составляла 1 млн тонн в год. Мордашову этих объёмов явно было мало, поэтому после покупки рудника, компания выставила планку — увеличить добычу руды к 2023 году до 5 млн тонн в год. Для этого компания «Северсталь» также должна была инвестировать в развитие предприятия более 20 млрд рублей. Чтобы выяснить, смогло ли предприятие выполнить поставленные цели, редакция Бел.Ру направляла официальный запрос в ГОК. В ответе нам сообщили, что в декабре 2022 года впервые за 25 лет производственного цикла предприятия коллектив преодолел годовую планку в 3 млн тонн руды. То есть, установленных целей к 2023 году добиться не удалось.
С 2018 года ЯГОК начал активно сотрудничать с правительством Белгородской области. К примеру, 5 декабря 2018 года между правительством области, ПАО «Северсталь» и Яковлевским ГОКом было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В подписании соглашения участвовал первый губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Согласно подписанному документу, стороны должны взаимодействовать в реализации инвестиционных и социальных программ. В 2018–2019 гг. «Северсталь» должна была выделить 47 млн рублей на благотворительные региональные проекты, а Яковлевский ГОК — в пять раз увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
«Мы намерены активно участвовать в жизни Белгородской области. Так, планируем поэтапно увеличивать налоговые поступления в региональный бюджет примерно в пять раз. Кроме того, сегодня нами достигнута договоренность с администрацией области о совместной реализации социальных проектов на территории Яковлевского района. Речь идет о развитии Яковлевского политехнического техникума, который должен стать важным центром подготовки наших будущих кадров, а также о благоустройстве поселка Яковлево».
Цитата Алексея Мордашова на сайте полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.
После прихода в область нового губернатора Вячеслава Гладкова ГОК продолжил выстраивать отношения с областью. Новое соглашение между областью и ГОКом было подписано в 2022 году. Генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о взаимодействии в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились развивать горно-добывающую отрасль, заниматься благоустройством населённых пунктов и повышать уровень образования и соцзащиты населения.
В информационное поле Яковлевский ГОК попадал не только из-за своих успехов в добыче железной руды, но и из-за значительного количества ЧП на производстве. В марте 2021 года в шахте загорелся проходнический комбайн. В ходе инцидента никто не пострадал. В апреле 2021 года обойтись без жертв не удалось — во время схода руды серьёзно пострадал 36-летний шахтёр. Спустя несколько дней после происшествия он скончался. ГОКу пришлось выплачивать компенсацию жене и детям погибшего сотрудника, а также компенсировать расходы на погребение.
В августе того же года на предприятии загорелась самоходная машина. В ходе происшествия никто не пострадал. В прошлом году в медиапространство просочилась информация о происшествии, которое закончилось смертью сотрудника. В феврале 2022 года на ЯГОКе скончался проходчик подрядной организации. Это произошло на глубине 370 метров. Мужчину зажало корпусом погрузочной машины.
Также в 2022 году в шахте ГОКа произошло подтопление. Изначально предприятие проигнорировало вопросы Бел.Ру о возможных подтоплениях шахт, однако позже предприятию пришлось ответить — мы нашли видео, на котором был зафиксирован потоп в шахте. В ЯГОКе тогда заявили, что из сотрудников никто не пострадал и производственных потерь отмечено не было.
Жалобы на условия работы на предприятии поступали также и от самих сотрудников. В ноябре работники в официальной группе Яколевского ГОКа в соцсети высказывали недовольство высокой температурой воздуха в шахтах. В компании заявляли, что температура в шахтах варьируется от 20 до 26 градусов. Также сотрудники были недовольны переходом на 12-часовой рабочий день. В ответ руководство успокаивало работников тем, что теперь у них будет больше выходных.
Ежегодно проверки подземного рудника, который относится ко II классу опасности, устраивает Ростехнадзор. В 2022 году во время выездной плановой проверки было выявлено 105 нарушений требований промышленной безопасности на руднике. В 2021 году различные органы контроля провели 30 проверок предприятия. В ходе 19 обнаружили нарушения.
После ухода с поста губернатора Евгения Савченко руководству Яковлевского ГОКа удалось найти общий язык с новым губернатором Вячеславом Гладковым, о чём говорят новые соглашения о сотрудничестве между предприятием и регионом. Смена власти на деятельности предприятия не отразилась.
Однако некоторые коррективы в работу предприятия внёс 2022-й санкционный год. В марте прошлого года бизнесмен Алексей Мордашов попал в санкционный список ЕС. В Италии у бизнесмена конфисковали яхту «Леди М». Из-за введения санкций против главного акционера компании «Северсталь» прекратила поставки в Евросоюз. С ЕС компания получала примерно треть общей выручки.
В январе 2023 года Алексей Мордашов оказался лидером рейтинга наиболее обедневших российских миллиардеров в 2022 году. На фоне санкций Мордашов лишился 11,1 млрд долларов. По состоянию на 20 декабря его состояние оценивалось уже в 18,4 млрд долларов. Стоит отметить, что по последним данным Алексей Мордашов по-прежнему остаётся на пятом месте рейтинга самых богатых российских бизнесменов.
«Мы всё понимаем, сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, „Северсталь“, потеряли $400 млн, чуть больше — застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций».
Заявил Алексей Мордашов 30 ноября в рамках форума «Российский промышленник», цитата «Интерфакса».
Чтобы узнать, как санкции отразились на работе Яковлевского ГОКа, редакция Бел.Ру направляла ранее на предприятие официальный запрос. В ответе нам заявили, что «обеднение» владельца компании, отмена поставки продукции в ЕС, санкции и СВО на работу предприятия удивительным образом не повлияли.
Наряду с этим стоит подчеркнуть, что по оценке 2022 года собственные налоговые доходы области должны были снизиться на 19% к уровню 2021 года. Это было обусловлено резким сокращением налога на прибыль от горно-металлургического комплекса области. Эти налоги полностью отсутствовали во втором полугодии. В итоге отчисления налогов от металлургов к уровню прошлого года уменьшились на 38 млрд рублей. Этот вопрос обсуждался в ходе презентации проекта бюджета Белгородской области на 2023 год и плановый период.
Группа Яковлевского ГОКа — герои четвертой серии сериала Бел.ру «Владельцы Белгородской области». Ранее мы уже успели рассказать о группе «Агро-Белогорье» Владимира Зотова, «Айсберге» Владимира Тебекина и «ВладМиВа» Владимира Чуева. Далее мы расскажем о других объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.