Владельцы Белгородской области. Авторитет и почет Владимира Тебекина («Айсберг»)

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Владимир Тебекин — одна из самых противоречивых персон Белгородской области. С одной стороны он являлся одним из самых успешных предпринимателей региона, но, с другой, начал свой жизненный путь с бизнеса, начало которого кроется в тени.
В Белгородской области Владимир Тебекин через свою семью (сыновей Дмитрия и Михаила Тебекиных, а также жену Татьяну Тебекину) построил целую бизнес-империю. Сам Тебекин-старший занимает девятую строчку рейтинга влиятельности Белгородской области по итогам 2022 года. Хотя номинально ему не принадлежит ни одна компания.
Его жена Татьяна ранее являлась совладелицей более 20 фирм. За 2021 год чистая прибыль бизнес-леди превысила 24 млн рублей, что позволило ей занять 91 место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. Сейчас она владеет половиной доли уставного капитала ООО «Базис», которое занимается недвижимостью, и 40% доли УК компании «Бизнес-Плюс» в Старом Осколе.
В 2013 году Татьяна Тебекина была замешена в скандальной истории с продажей рынка «Юбилейный» в Старом Осколе. По информации издания «Коммерсант», следует, что рынок продавали посредством электронных торгов. На участие в аукционе поступили две заявки — от компании «Управляющая компания „Приосколье“» и её гендиректора Геннадия Бобрицкого как физлица.
Бизнесмена признали победителем. Он получил крытый рынок за 205,4 млн рублей. После этого, как сообщает источник, Бобрицкий «на основании договора дарения от 17 июня» передал в собственность Татьяны Тебекиной по ½ доли во всех объектах недвижимости рынка. Прокурор попытался через суд признать продажу недействительной, но у него этого не получилось. Старооскольский городской суд иск прокурора отклонил.
Близким к семье Тебекиных считается депутат областной думы Алексей Красовский. Он избран по Волоконовскому одномандатному округу № 11. Является генеральным директором и совладельцем (30% УК) ООО «Курскзернопром», которое занимается оптовой торговлей крупами. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 83,6 млн рублей. Одной из совладелиц компании (30% доли в УК) является Алина Тебекина — жена старшего сына Владимира Тебекина. Также она — бенефициар «Белгородского автовокзала». Ей же принадлежит 99,97% уставного капитала предприятия. Примечательно, что в 2017 году «Курскзернопром» принадлежал Дмитрию Тебекину (сыну), а в 2019 году 80% доли в УК фирмы принадлежало главе семейства Владимиру Тебекину.
Что касается Дмитрия Тебекина, он входит в топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области и располагается на 42-й позиции с чистой прибылью более 170 млн рублей по итогам 2021 года.
Он владеет 50% акций предприятия ООО «Ваш Хлеб» и значится совладельцем ещё пяти компаний: «Бизнес-Плюс» (40% уставного капитала), «Мистер Бургер» (33,33% УК), «Офис-Центр» (15,13% УК), «Белгородский автовокзал» (0,02%) и «Семь» (16% доли в УК).
До февраля 2020 года он владел ещё и 10% уставного капитала ООО «БелЭнергомаш-БЗЭМ» — предприятия Геннадия Бобрицкого. Завод продали в феврале 2020 года нижегородскому АО «Выксунский металлургический завод». До продажи «БелЭнергомаш» принадлежал Геннадию Бобрицкому (60%), Татьяне Тебекиной (20%), Дмитрию и Михаилу Тебекиным (по 10%).
Михаил Тебекин — второй сын известной четы бизнесменов Белгородской области. Он значится совладельцем семи организаций: «Белгородский автовокзал» (те же 0,02%, что и у Дмитрия Тебекина), «Бизнес-Плюс» (20% доли в УК), «Ваш хлеб» (50% доли в УК), «Мистер Бургер» (33,33%), «Офис-Центр» (84,87% УК), «ПаритетИнвест» (50% УК) и «Семь» (16%). А до 2023 года он также был совладельцем ООО БЮЗ «Арт-Карат». По итогам 2021 года Михаил Тебекин занял 17-е место в рейтинге самых богатых людей области.
Что касается белгородского ювелирного завода «Арт-карат», до лета 2022 года 8,33% доли в УК компании принадлежало Татьяне Тебекиной, а 33,33% — Михаилу Тебекину. с 1 марта 2023 года вместо бизнесмена Михаила Тебекина собственником 33,33% предприятия стала московская фирма. По итогам от ювелирной отрасли семья Тебекиных отказалась, нацелившись на пищевой и ресторанный бизнес.
О биографии Владимира Тебекина мало что известно. Родился в Белгороде, в юношестве получил престижное образование.
В Белгородской области Владимира Тебекина позже стали называли чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» экс-губернатора Евгения Савченко. Будущий губернатор Евгений Савченко в своём время был директором Ракитянского элитно-семеноводческого совхоза, начальником районного управления сельского хозяйства, а в 80-х работал в Шебекинском районе первым секретарём горкома партии, именно тогда и могла произойти судьбоносная встреча с перспективным специалистом.
В СМИ Владимир Тебекин старается не светиться, но в 2016 году его имя было упомянуто в одной из скандальных историй, которая была связана с похищением белгородца в Абхазии.
По данным «Российской газеты», в эфире одной из телепрограмм житель города Губкин Руслан Проскурин рассказал о том, как он стал «жертвой спланированного похищения бандитами на территории Абхазии». На тот момент он уже как несколько лет был директором компании «Орловский элеватор». Из рассказа Проскурина следует, что он вместе с приятелем отправился в Абхазию, где встретился в одном из кафе курортного посёлка с земляками. Речь шла о неких «кальбоновских» — группе лиц, которые были известны в СМИ своей якобы криминальной деятельностью в Белгородской области.
Проскурин рассказал, что во главе группы «кальбоновских» он узнал некоего Николая Аршинова. По версии телепередачи «Момент истины», этот человек будто бы известен под кличкой «Кальбон» и является криминальным авторитетом.
Возвращаясь к встрече — как утверждал Проскурин, она не закончилась мирным застольем, а обернулась физическим насилием, шантажом, вымогательством и самооговором в подготовке тяжких преступлений. С директора «Орловского элеватора» якобы пытались не только выбить деньги, но и заставить платить ежемесячные взносы в общую кассу. Кроме этого, по заявлениям Проскурина, его и вовсе хотели сместить с должности, поставив на его место «своего» человека. По информации источника, на эту роль якобы претендовал Владимир Тебекин.
С другой стороны, Владимир Тебекин был активным общественным деятелем и политиком. Занимался развитием спорта на региональном и федеральном уровне: отремонтировал несколько спортивных залов, организовал несколько новых секций и поставил на тренерский пост лучших боксёров. С января 2010 года он возглавлял Федерацию бокса Белгородской области. Кроме того, он и сам тренировал спортсменов и получил звание заслуженного тренера России.
В 2016 году Владимир Тебекин стал обладателем награды третьей степени ордена «Благотворитель года» за внесение большого вклада в развитие физкультуры, сохранение культурного достояния и социальную поддержку области». Тогда же, будучи одним из руководителей футбольного клуба «Энергомаш», Тебекин заявил, что к 2020 году он выведет команду в Лигу чемпионов УЕФА. Как смогли убедиться белгородские болельщики — не вышло. Отметим, на тот момент совладельцами одноимённого завода были родственники Тебекина.
В 2017 году Владимир Тебекин стал человеком года в рамках Национальной премии «Звезда бокса». Почётный титул он получил за воспитание призёров Олимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия): олимпийского чемпиона Евгения Тищенко и бронзовых призёров — Владимира Никитина и Виталия Дунайцева.
Сейчас Тебекин — почётный президент спортивной общественной организации, президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг».
После ухода экс-губернатора Евгения Савченко с высокого поста Владимир Тебекин потерял былую силу. По мнению людей, знакомых с ситуацией, в настоящее время он может быть достаточно уязвимым, поскольку за многие годы врагов у предпринимателя появилось немало, а, как говорят, «враг моего врага — мой друг». Не исключено, что некая группа людей может объединиться, чтобы окончательно выдавить Тебекина из большой игры. Возможно, продажа долей в ювелирном бизнесе — это один из первых шагов, а, может быть — дальновидность бизнесмена, поскольку данной отрасли в 2023 году предсказывают сложные времена.
На сегодняшний день Владимир Тебекин практически не появляется в публичном пространстве. Официальных сообщений о встречах с нынешним губернатором Вячеславом Гладковым не появлялось. Из бизнеса, судя по его активам (а вернее, их отсутствию), он формально ушёл, оставив дела своим родственникам, которые зарабатывают миллионы в пищевом и ресторанном бизнесе. По мнению экспертов, обстановка на ресторанном рынке России стабилизируется в I квартале 2023 года.
Также часть компаний Тебекиных занимаются недвижимостью. Но в этой нише прогноз менее утешительный. В современных условиях немногие компании собираются расширять занимаемые площади.
Несмотря на шаткие прогнозы, по неподтвержденной информации, у Тебекина есть подушка безопасности: бизнес на Кипре, в Испании и в Крыму. Но если он и имеется, то удастся ли его сохранить в условиях санкций?
Скорее, сейчас авторитетный белгородец Владимир Тебекин сосредоточен на сохранении имеющихся активов группы. В нынешнее турбулентное время важно удержать имеющиеся позиции, а не думать над освоением новых ниш. Установленные правила таковы, что приобретенное в старые времена никто не оспаривает.
Владимир Тебекин и его семья — герои второй серии сериала «Бел.ру» «Владельцы Белгородской области». Ранее мы уже успели рассказать о группе «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Далее мы расскажем о других объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.