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Владельцы Белгородской области. Авторитет и почет Владимира Тебекина («Айсберг»)

20 марта 2023, 07:00
Фото: "Белпресса"
«Бел.Ру» продолжает выпускать материалы о группах и отдельных личностях, которые оказывают существенное влияние на жизнь региона в рамках проекта «Владельцы Белгородской области». Вторым героем цикла стал Владимир Тебекин. Как бизнесмен начинал свой путь и с чем остался сейчас?

Информация к размышлению

Владимир Тебекин — одна из самых противоречивых персон Белгородской области. С одной стороны он являлся одним из самых успешных предпринимателей региона, но, с другой, начал свой жизненный путь с бизнеса, начало которого кроется в тени.

В Белгородской области Владимир Тебекин через свою семью (сыновей Дмитрия и Михаила Тебекиных, а также жену Татьяну Тебекину) построил целую бизнес-империю. Сам Тебекин-старший занимает девятую строчку рейтинга влиятельности Белгородской области по итогам 2022 года. Хотя номинально ему не принадлежит ни одна компания.

Фото: 1MI

Его жена Татьяна ранее являлась совладелицей более 20 фирм. За 2021 год чистая прибыль бизнес-леди превысила 24 млн рублей, что позволило ей занять 91 место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. Сейчас она владеет половиной доли уставного капитала ООО «Базис», которое занимается недвижимостью, и 40% доли УК компании «Бизнес-Плюс» в Старом Осколе.

Фото: 1MI

В 2013 году Татьяна Тебекина была замешена в скандальной истории с продажей рынка «Юбилейный» в Старом Осколе. По информации издания «Коммерсант», следует, что рынок продавали посредством электронных торгов. На участие в аукционе поступили две заявки — от компании «Управляющая компания „Приосколье“» и её гендиректора Геннадия Бобрицкого как физлица.

Бизнесмена признали победителем. Он получил крытый рынок за 205,4 млн рублей. После этого, как сообщает источник, Бобрицкий «на основании договора дарения от 17 июня» передал в собственность Татьяны Тебекиной по ½ доли во всех объектах недвижимости рынка. Прокурор попытался через суд признать продажу недействительной, но у него этого не получилось. Старооскольский городской суд иск прокурора отклонил.

Близким к семье Тебекиных считается депутат областной думы Алексей Красовский. Он избран по Волоконовскому одномандатному округу № 11. Является генеральным директором и совладельцем (30% УК) ООО «Курскзернопром», которое занимается оптовой торговлей крупами. Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 83,6 млн рублей. Одной из совладелиц компании (30% доли в УК) является Алина Тебекина — жена старшего сына Владимира Тебекина. Также она — бенефициар «Белгородского автовокзала». Ей же принадлежит 99,97% уставного капитала предприятия. Примечательно, что в 2017 году «Курскзернопром» принадлежал Дмитрию Тебекину (сыну), а в 2019 году 80% доли в УК фирмы принадлежало главе семейства Владимиру Тебекину.

Что касается Дмитрия Тебекина, он входит в топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области и располагается на 42-й позиции с чистой прибылью более 170 млн рублей по итогам 2021 года.

Он владеет 50% акций предприятия ООО «Ваш Хлеб» и значится совладельцем ещё пяти компаний: «Бизнес-Плюс» (40% уставного капитала), «Мистер Бургер» (33,33% УК), «Офис-Центр» (15,13% УК), «Белгородский автовокзал» (0,02%) и «Семь» (16% доли в УК).

До февраля 2020 года он владел ещё и 10% уставного капитала ООО «БелЭнергомаш-БЗЭМ» — предприятия Геннадия Бобрицкого. Завод продали в феврале 2020 года нижегородскому АО «Выксунский металлургический завод». До продажи «БелЭнергомаш» принадлежал Геннадию Бобрицкому (60%), Татьяне Тебекиной (20%), Дмитрию и Михаилу Тебекиным (по 10%).

Фото: 1MI

Михаил Тебекин — второй сын известной четы бизнесменов Белгородской области. Он значится совладельцем семи организаций: «Белгородский автовокзал» (те же 0,02%, что и у Дмитрия Тебекина), «Бизнес-Плюс» (20% доли в УК), «Ваш хлеб» (50% доли в УК), «Мистер Бургер» (33,33%), «Офис-Центр» (84,87% УК), «ПаритетИнвест» (50% УК) и «Семь» (16%). А до 2023 года он также был совладельцем ООО БЮЗ «Арт-Карат». По итогам 2021 года Михаил Тебекин занял 17-е место в рейтинге самых богатых людей области.

Фото: 1MI

Что касается белгородского ювелирного завода «Арт-карат», до лета 2022 года 8,33% доли в УК компании принадлежало Татьяне Тебекиной, а 33,33% — Михаилу Тебекину. с 1 марта 2023 года вместо бизнесмена Михаила Тебекина собственником 33,33% предприятия стала московская фирма. По итогам от ювелирной отрасли семья Тебекиных отказалась, нацелившись на пищевой и ресторанный бизнес.

Путь к успеху

О биографии Владимира Тебекина мало что известно. Родился в Белгороде, в юношестве получил престижное образование.

В Белгородской области Владимира Тебекина позже стали называли чуть ли не «теневым губернатором» и «кошельком» экс-губернатора Евгения Савченко. Будущий губернатор Евгений Савченко в своём время был директором Ракитянского элитно-семеноводческого совхоза, начальником районного управления сельского хозяйства, а в 80-х работал в Шебекинском районе первым секретарём горкома партии, именно тогда и могла произойти судьбоносная встреча с перспективным специалистом.

В СМИ Владимир Тебекин старается не светиться, но в 2016 году его имя было упомянуто в одной из скандальных историй, которая была связана с похищением белгородца в Абхазии.

По данным «Российской газеты», в эфире одной из телепрограмм житель города Губкин Руслан Проскурин рассказал о том, как он стал «жертвой спланированного похищения бандитами на территории Абхазии». На тот момент он уже как несколько лет был директором компании «Орловский элеватор». Из рассказа Проскурина следует, что он вместе с приятелем отправился в Абхазию, где встретился в одном из кафе курортного посёлка с земляками. Речь шла о неких «кальбоновских» — группе лиц, которые были известны в СМИ своей якобы криминальной деятельностью в Белгородской области.

Проскурин рассказал, что во главе группы «кальбоновских» он узнал некоего Николая Аршинова. По версии телепередачи «Момент истины», этот человек будто бы известен под кличкой «Кальбон» и является криминальным авторитетом.

Возвращаясь к встрече — как утверждал Проскурин, она не закончилась мирным застольем, а обернулась физическим насилием, шантажом, вымогательством и самооговором в подготовке тяжких преступлений. С директора «Орловского элеватора» якобы пытались не только выбить деньги, но и заставить платить ежемесячные взносы в общую кассу. Кроме этого, по заявлениям Проскурина, его и вовсе хотели сместить с должности, поставив на его место «своего» человека. По информации источника, на эту роль якобы претендовал Владимир Тебекин.

С другой стороны, Владимир Тебекин был активным общественным деятелем и политиком. Занимался развитием спорта на региональном и федеральном уровне: отремонтировал несколько спортивных залов, организовал несколько новых секций и поставил на тренерский пост лучших боксёров. С января 2010 года он возглавлял Федерацию бокса Белгородской области. Кроме того, он и сам тренировал спортсменов и получил звание заслуженного тренера России.

В 2016 году Владимир Тебекин стал обладателем награды третьей степени ордена «Благотворитель года» за внесение большого вклада в развитие физкультуры, сохранение культурного достояния и социальную поддержку области». Тогда же, будучи одним из руководителей футбольного клуба «Энергомаш», Тебекин заявил, что к 2020 году он выведет команду в Лигу чемпионов УЕФА. Как смогли убедиться белгородские болельщики — не вышло. Отметим, на тот момент совладельцами одноимённого завода были родственники Тебекина.

В 2017 году Владимир Тебекин стал человеком года в рамках Национальной премии «Звезда бокса». Почётный титул он получил за воспитание призёров Олимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия): олимпийского чемпиона Евгения Тищенко и бронзовых призёров — Владимира Никитина и Виталия Дунайцева.

Сейчас Тебекин — почётный президент спортивной общественной организации, президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг».

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Завтрашний день

После ухода экс-губернатора Евгения Савченко с высокого поста Владимир Тебекин потерял былую силу. По мнению людей, знакомых с ситуацией, в настоящее время он может быть достаточно уязвимым, поскольку за многие годы врагов у предпринимателя появилось немало, а, как говорят, «враг моего врага — мой друг». Не исключено, что некая группа людей может объединиться, чтобы окончательно выдавить Тебекина из большой игры. Возможно, продажа долей в ювелирном бизнесе — это один из первых шагов, а, может быть — дальновидность бизнесмена, поскольку данной отрасли в 2023 году предсказывают сложные времена.

На сегодняшний день Владимир Тебекин практически не появляется в публичном пространстве. Официальных сообщений о встречах с нынешним губернатором Вячеславом Гладковым не появлялось. Из бизнеса, судя по его активам (а вернее, их отсутствию), он формально ушёл, оставив дела своим родственникам, которые зарабатывают миллионы в пищевом и ресторанном бизнесе. По мнению экспертов, обстановка на ресторанном рынке России стабилизируется в I квартале 2023 года.

Также часть компаний Тебекиных занимаются недвижимостью. Но в этой нише прогноз менее утешительный. В современных условиях немногие компании собираются расширять занимаемые площади.

Несмотря на шаткие прогнозы, по неподтвержденной информации, у Тебекина есть подушка безопасности: бизнес на Кипре, в Испании и в Крыму. Но если он и имеется, то удастся ли его сохранить в условиях санкций?

Скорее, сейчас авторитетный белгородец Владимир Тебекин сосредоточен на сохранении имеющихся активов группы. В нынешнее турбулентное время важно удержать имеющиеся позиции, а не думать над освоением новых ниш. Установленные правила таковы, что приобретенное в старые времена никто не оспаривает.

Владимир Тебекин и его семья — герои второй серии сериала «Бел.ру» «Владельцы Белгородской области». Ранее мы уже успели рассказать о группе «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Далее мы расскажем о других объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество региона.

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