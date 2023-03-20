Владельцы Белгородской области. Авторитет и почет Владимира Тебекина («Айсберг»)

По данным «Российской газеты», в эфире одной из телепрограмм житель города Губкин Руслан Проскурин рассказал о том, как он стал «жертвой спланированного похищения бандитами на территории Абхазии». На тот момент он уже как несколько лет был директором компании «Орловский элеватор». Из рассказа Проскурина следует, что он вместе с приятелем отправился в Абхазию, где встретился в одном из кафе курортного посёлка с земляками. Речь шла о неких «кальбоновских» — группе лиц, которые были известны в СМИ своей якобы криминальной деятельностью в Белгородской области.