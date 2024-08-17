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УБГБ

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2024
Убирают, чистят, дезинфицируют: в Белгороде начали следить за чистотой укрытий
17 августа, 13:23
Компания БСО завысила объёмы работ при ремонте дворов, но выиграла суд у УБГБ
27 июня, 11:39
В мэрии Белгорода рассказали, куда уносят старые игрушки со стихийных мемориалов
18 июня, 12:10
Дороги в Белгороде проанализируют за 4 млн рублей
Белгорблагоустройство нашло исполнителя работ по анализу и исследованию состояния дорог в Белгороде. За полгода сбора данных и их анализа специалисты получат 4 млн рублей.
4 июня, 12:42
«Они ведь такого не ели». Белгородский активист купил дворникам печенье за 200 рублей
Активист и «главный по еде» в Белгороде Дмитрий Ткаченко купил сотрудникам УБГБ печенье за 200 рублей и кофе. Свой поступок блогер запечатлел на камеру и поделился кадрами в Сети.
1 апреля, 12:30
2023
Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?
3 ноября 2023, 13:02
Мэрии Белгорода понадобилось 15 тонн «посыпки речной»
15 августа 2023, 11:50
Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику
16 июля 2023, 08:48
2022
Новогоднего катка не будет: мэрия Белгорода расторгла контракт на его установку
Власти официально подтвердили, что большого катка на Соборной площади в этом году не будет. Контракт уже расторгли.
11 ноября 2022, 08:40

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